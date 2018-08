Nå er Europa rett rundt hjørnet

Nå er de bare én kamp unna gruppespillet, hvor mulige motstandere er storlagene fra Premier League eller Serie A.

For Rosenborg vil ingen av dem være noe nytt bekjentskap, selv om er lenge nok siden de møttes til at det blir noe reelt gjensyn mellom spillerne.

For Sarpsborg vil alt være nytt, så lenge de kommer seg til Europa. Og for begge er sjansene gode etter hjemmekampene torsdag kveld.

Klassescoringer

Tre klassescoringer før pause av Issam Jbali, Nicklas Bendtner og Jonathan Levi ble utslagsgivende da Rosenborg tok et langt steg mot Europaligaen.

Tomålsseieren bør bety at reisen til returkampen i Makedonias hovedstad Skopje bør bli av den mer avslappende typen.

– Følelsen var veldig deilig etter 45 minutter, men ikke så god etter 90. Før kampen hadde vi vært fornøyde med 3-1, men i pausen var vi enig om at det var viktiger eå holde nullen enn å jakte den fjerde. Men sjansene for avansement er gode, og vi vet hva vi skal gjøre, sier Jonathan Levi til NRK.

Han beskriver Jbalis mål som en «Totti-scoring», og gleder seg over eget bidrag med både mål og målgivende.

– Det er deilig, det er sånn man jobber for hver dag, sier han.

– De vet ikke hva som treffer dem

Østfoldingene har et like godt utgangspunkt før lagene møtes igjen i Israel neste torsdag.

– Det er litt som å tro på julenissen at vi skal klare noe mer enn 3-1 mot et så bra lag. Vi er veldig fornøyd med resultatet, og er ydmyke ovenfor den oppgaven som venter oss der nede, sier sportssjef Thomas Berntsen til NRK.

Trener Geir Bakke anslå at utgangspunktet er bra nok til å kalle sjansene 50/50.

– Det var en god prestasjon og vi kommer godt i gang. Vi sliter litt i slutten av førsteomgang men får en pust i pausen. All ære til gutta, det legges ned masse meter. Vi må score mål, de har et bortemål i sekken.

Billettene ble revet vekk tidlig, og de som hadde sikret seg dem ble ikke skuffet. I løpet av de første syv minuttene fikk de se hjemmelaget score to ganger, først ved Tobias Heintz før Matti Lund Nielsen doblet fra straffemerket. Tidligere Vålerenga-spiss og Eliteserie-toppscorer Vidar Örn Kjartansson holdt liv i håpet for Maccabi Tel Aviv med en ny straffe like etter, men etter pause var det Sarpsborg og Patrick Mortensens tur til å få prøve seg fra ellevemeteren igjen.

SIKKER: Patrick Mortensen med straffesparket som sender Sarpsborg 08 et langt steg nærmere Europa League. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

–Vi fulgte kampplanen og kjørte på fra start. Vi er et sterkt lag i starten. Selv om det er et såpass bra lag som kommer hit så vet de ikke helt hva som treffer dem de første ti minuttene, sier Heintz.

Molde nærmet seg sensasjon

Etter 3–1 til Zenit St. Petersburg har Molde en meget tøff oppgave foran seg i returoppgjøret neste uke. Storfavorittene fra Russland får ikke høyere odds på avansement etter den første kampen.

– Umulig er det ikke, men oppoverbakken blir mye brattere, sier kommentator Christian Gauseth på Romsdal Budstikkes nettsending.

Lenge så det ut til å bli annerledes. Molde red av hjemmelagets tidlige stormløp, anført av en meget opplagt Sebastian Driussi, hvor stengene kom til gjestenes unnsetning.

I stedet var det stang inn for Molde da Eirik Hestad vakkert plukket ned en klarering på 20 meter, og smalt den inn i keepers venstre hjørnet via stolpen.

SJOKK: Molde sjokkerte de russiske vertene med å ta ledelsen rett før pause. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Første halvdel, og vel så det, av den neste omgangen hadde Molde brukbar kontroll. De siste 20 minuttene ble imidlertid en helt annen historie, og forskjellene kom til syne. Artjom Dziuba og Anton Zabolotny snudde, og vondt gikk til verre da Miha Mevlja kranglet inn 3–1 etter en corner i kampens siste spilleminutt. Et godt resultat ble til et godkjent resultat.

HOLDT LENGE: Vegard Forren og Molde holdt lenge unna mot Artjom Dziuba og Zenit, før overmakten ble for stor. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

– Det er tre mål vi kunne avverget, og det er skuffende, men jeg tror fortsatt vi har en sjanse, sa Molde-manager Ole Gunnar Solskjær til Romsdals Budstikke etter kampen.