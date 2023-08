Nå er det unge spilleres tur.

Bordet er dekket. Scenen er klar. De gamle er borte, de unge skal frem. Slutten på en historisk epoke kan – utrolig nok – føre til flere år med norsk dominans.

Slik er det i hvert fall på papiret når det gjelder Gullballen, prisen som magasinet France Football hvert år gir til verdens beste spiller, basert på stemmer fra 100 journalister. Noen fnyser av kåringen fordi fotball tross alt er en lagsport.

Men når legendariske navn skal måles opp mot hverandre, har Gullballen enorm betydning som den mest prestisjetunge individuelle prisen man kan få.

Lenge har den handlet om to navn. Lionel Messi har syv titler, Cristiano Ronaldo fem og ingen andre mer enn tre. De eneste andre som har fått prisen siden 2008, er Luka Modric (2018) og Karim Benzema (2022). Før kåringen i oktober, som gjelder for 2022-23, er favoritten igjen Messi, siden han vant VM i desember.

Men fra og med denne sesongen er det fritt frem. For nå er de to legendene borte.

Ikke som i tennis

I januar dro Ronaldo til Saudi-Arabia, hvor han har fått selskap av Benzema. I juli stakk Messi til USA. Tar man med at Modrić snart blir 38 år, betyr det at vi 99 % sikkert får se en ny vinner av Gullballen for 2023–24.

Selv ikke Messi og Ronaldo skal kunne vinne prisen på lag utenfor Europa. Amerikansk MLS er milevis unna toppnivået i Europa, og konsulentselskapet TwentyFirst Group anser Saudi Pro League som svakere enn Eliteserien. Bare en EM-tittel for Portugal neste sommer kan få Ronaldo opp på scenen igjen, og selv det er kanskje ikke nok.

FLEST: Ingen har flere Gullballer enn Lionel Messi, som her viser frem sin syvende. Nummer åtte kan være på trappene. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Sjelden ser man et så tydelig generasjonsskifte i sport. Det finnes nok av fans som aldri har levd i en verden hvor Messi og Ronaldo ikke slåss i toppen. Man kan dra paralleller til tennis, hvor Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djoković har dominert i 20 år.

Men der er skiftet mer langsomt. Det er seks år mellom Federer (42), som la opp i fjor, og Djoković (36), som har vunnet to av tre Grand Slam-turneringer i år, og som fortsatt har fysikken til en 26-åring.

I fotballen har to av tidenes beste forlatt hovedscenen samtidig. De har avsluttet den største individuelle rivaliseringen denne sporten har sett.

Nå er det unge spilleres tur.

Perfekt posisjon

Og det betyr først og fremst Erling Braut Haaland. Om Frankrike hadde scoret i ekstraomgangene i VM-finalen mot Argentina, hadde jærbuen allerede nå gjort seg klar til å bli kåret som verdens beste. Når man vinner de tre største turneringene i én sesong, og scorer 52 mål underveis, så har man rett til å forvente såpass.

Men så fikset Messi altså VM-tittelen for Argentina, noe som gjør ham til favoritten for 2022–23. Skandinavia må nok vente på sin første Gullball blant herrene siden den danske spissen Allan Simonsen vant den i 1977.

Den andre «nordiske» Gullballen vant Ada Hegerberg i 2018.

DEN FØRSTE: Ada Hegerberg vant den første Gullballen-kåringen for kvinner. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Ingen kan forvente at Haaland skal dominere som Messi eller Ronaldo. Det duoen har gjort, er knapt menneskelig. Men akkurat nå er han perfekt posisjonert til å ta plassen på toppen. Gullballen gis ofte til den som scorer flest mål og vinner flest titler. Haaland er toppscorer på verdens beste lag. Han er 23 år. Det største hinderet mellom Haaland og Gullballen er at han er norsk – landslaget har nok trøbbel med å nå et mesterskap, for ikke å snakke om å vinne et.

Samtidig viser historien at Mesterligaen betyr mest i kåringen. Blant de 15 siste vinnerne av Gullballen har 10 av dem vunnet turneringen samme år. Bare én av dem har vunnet EM eller VM samme år – Ronaldo i 2016.

Stjerner i skyggen

Hvem er Haalands største rivaler? Et godt utgangspunkt er listen til avisen The Guardian, som hvert år rangerer de 100 beste spilleren i verden.

I fjor var dette topp 10 blant herrene:

1. Lionel Messi (PSG)

2. Kylian Mbappé (PSG)

3. Karim Benzema (Real Madrid)

4. Erling Braut Haaland (Man City)

5. Luka Modric (Real Madrid)

6. Kevin De Bruyne (Man City)

7. Robert Lewandowski (Barcelona)

8. Vinícius Júnior (Real Madrid)

9. Thibaut Courtois (Real Madrid)

10. Mohamed Salah (Liverpool)

UTFORDRER: Kylian Mbappé. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Om vi snakker om Gullballen, kan noen navn krysses av listen. Messi og Benzema er borte. Siden målscorere som oftest får oppmerksomheten, vil servitøren De Bruyne fort havne i skyggen av avslutteren Haaland. Det samme gjelder for playmakeren Luka Modric og keeperen Thibaut Courtois i Real Madrid.

To navn står dermed frem som sterke kandidater: Den brasilianske driblevingen Vinícius Júnior og den lynkjappe franske spissen Kylian Mbappé.

Duellen vi venter på

Flere har lenge spådd at Haaland og Mbappé kom til å bli fotballens nye store rivalisering. Det begynte i februar 2021, da Mbappé scoret hat trick for Paris Saint-Germain mot Messis Barcelona. Dagen etter banket Haaland inn to mål for Dortmund mot Sevilla.

Deretter sa Haaland at han hadde sett Mbappés mål, og fått «gratis inspirasjon».

HERJET: Erling Braut Haaland fra tiden i Borussia Dortmund. Også der banket han inn scoringer. Foto: Bernd Thissen / AP

Men av ulike grunner har duellen ennå ikke kommet i gang. Haaland har bare spilt én sesong for et lag som faktisk kan vinne Mesterligaen, mens Mbappé har holdt seg i PSG, en dysfunksjonell klubb som stadig snubler i utslagsrundene.

Mbappé er nå 24 år og har ikke kommet nærmere Gullballen enn fjerdeplass. I tillegg er han fryst ut i PSG fordi han nekter å forlenge kontrakten. Ingen vet hvor han spiller denne sesongen.

Det betyr at Haalands største rival kan bli Vinícius.

Motstand fra Madrid

Vinícius herjet i La Liga forrige sesong og seiler opp som Real Madrids største stjerne nå som Benzema er borte. Den statusen vil bare trues om Mbappé stormer inn dørene i hovedstaden, noe mange tror skjer enten de neste ukene eller neste sommer.

STJERNE: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard. Foto: GLYN KIRK / AFP

Uansett er sannheten at favoritten til Gullballen 2023–24 fort blir den offensive stjernen som vinner Mesterligaen. Dermed må vi ta med Lewandowski og Salah. Faktisk kan vi heller ikke utelukke Bukayo Saka og Martin Ødegaard, nå som Arsenal er så sterke.

Denne sesongen har Mbappé og Saka i tillegg fordelen av å spille for henholdsvis Frankrike og England, land som kan vinner EM i Tyskland neste sommer.

Likevel er det Haaland som virker mest klar til å fylle tomrommet etter Messi og Ronaldo. Kanskje vil han si at individuelle priser ikke betyr noe, at laget alltid kommer først. Greit nok.

Men i et land med fjell og snø hvor ingen under 23 år har sett landslaget spille i et mesterskap, så er det en spesiell tanke at vinneren av Gullballen for herrer en dag kan være norsk.