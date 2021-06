Nå er bordet dekket

Som spiller ble Gareth Southgate hjemsøkt av to av fotballens «sannheter».

Som trener for England har han nå gjort begge to til myter.

Få skikkelser i fotballens verden har tatt et like kraftig oppgjør med fortiden som Southgate. Helt siden England slo Vest-Tyskland i VM-finalen i 1966, har «alle» visst at England alltid ryker ut mot Tyskland og at de alltid taper på straffer.

Over tid blir trender gjerne til sannheter. Southgate, som brente straffen som sendte England ut mot Tyskland i EM i 1996, har fått høre det oftere enn de fleste.

Men han har slått tilbake. På tre år har England slått Colombia ut av VM på straffer og nå sendt Tyskland hjem fra EM med 2–0-seier på Wembley.

Høydepunkt England - Tyskland 2-0 Du trenger javascript for å se video.

I stedet for å la seg prege av fortiden, har Southgate skrevet ny historie.

Og han er ikke ferdig ennå.

Vil ikke underholde for mye

Denne kampen var Englands store hinder på vei til EM-finalen. Spillerne visste at om de bare kunne slite seg forbi sin gamle rival, ville bordet være dekket til fest.

England er tre seiere unna tittelen. Den første kampen skal spilles i Roma mot Ukraina eller Sverige.

Vinner de den, er den andre mot Tsjekkia eller Danmark – på Wembley.

Og så er også finalen på Wembley, så sant den ikke blir flyttet.

Raheem Sterling, oppvokst rett ved Wembley, jubler for sitt tredje vinnermål i EM-sluttspillet. Han scoret ledermålet da Tyskland ble slått i åttedelsfinalen. Foto: ANDY RAIN / AFP

De mulige kampene blir neppe like lette som de kan virke på papiret. Om England demonstrerte mental styrke ved å slå Tyskland, så viste de også nok av svakheter.

Planen fra Southgate var klar så fort lagoppstillingene kom ut: Tett igjen forsvaret, ta få sjanser med ballen og sats på dødballer. At han brukte 5-4-1 med fem forsvarere og to midtbaneankere, hadde utvilsomt blitt kritisert om England hadde røket ut.

Mesteparten av det offensive arsenalet som var ment å gjøre England til en av favorittene i EM – Jack Grealish, Marcus Rashford, Jadon Sancho og flere – startet på benken.

Og som i gruppespillet skapte England skremmende lite mot etablert forsvar.

Men så ønsker heller ikke Southgate å gjøre laget sitt for underholdende.

Pottetett

Det er en grunn til at England er så forsiktige. Southgate og trenerstaben har brukt mye tid på å studere hva tidligere vinnere av internasjonale turneringer har vært gode på.

De ser ut til å ha funnet to ting: Defensiv trygghet og dødballer.

Det var oppskriften da de nådde semifinalen i VM. De har åpenbart funnet få grunner til å endre på den her.

Fra første stund mot Tyskland brukte de tid på cornere og frispark. England er fortsatt det eneste laget i EM som ikke har sluppet inn mål. Siden de begynte å lade opp med treningskamper i starten av juni, har resultatene vært 1–0, 1-0, 1–0, 0–0, 1–0, 2–0.

Underholdende? Nei. Overbevisende? Absolutt ikke.

Men klarer de tre 1–0-seiere til, er de europeiske mestere for første gang.

England-fansen kunne juble for kvartfinalebillett. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Dessuten kan det fungere for Southgate å bruke sine offensive stjerner fra benken. Mot Tyskland kom Grealish inn mot slutten og var involvert i begge målene.

Kritiske røster kan hevde at dette bare styrker argumentet for at Grealish bør starte.

Men så lenge England vinner, vil Southgate ha sitt på det tørre.

Perfekt å møte Tyskland

Det hører med til denne triumfen at Tyskland var svake. Det beinharde lagmaskineriet som pleide å nedsable England i siste halvdel av forrige århundre, har lite til felles med dagens mannskap.

Om det fantes et perfekt tidspunkt å møte tyskerne på, så var det i kveld.

Flyten og kreativiteten som løftet laget til topps i VM i 2014, er borte, og har vært det lenge. Trener Joachim Löw gikk tom for gode idéer for tre år siden og burde enten sagt adjø eller blitt vist døren så fort Tyskland var ute av VM-gruppen det året.

I stedet har Tyskland snublet videre. De siste 12 månedene har de tapt 6–0 mot Nederland og 2–1 mot Nord-Makedonia. Før betydde slike ting lite, for tyskerne reiste seg alltid i selve mesterskapet uansett.

Denne gangen har resultatene gjenspeilet lagets skjørhet og mangel på kreativitet.

At Löw nå trer til side, er på høy tid.

Joachim Löws tid som Tysklands landslagssjef tok slutt tirsdag. Foto: ANDY RAIN / AFP

Tittelen skal «hjem»

Hva nå for England? Troen på at «fotballen kommer hjem» har økt betraktelig. De tre ordene kommer fra sangen «Three Lions» som ble utgitt like før EM i England i 1996, og meningen var at selve sporten kom hjem til landet der den ble funnet opp.

Siden det har meningen blitt at selve tittelen skal «hjem» til England.

Den sommeren i 1996 ble Paul Gascoignes drømmemål mot Skottland gnisten som tente en enorm tro landet rundt på at England kom til å gå til topps. De var på hjemmebane, solen skinte og resultatene gikk deres vei.

Det inneværende mesterskapet kan fort bli en ny slik opplevelse for England. Spesielt nå som de har brutt en ny psykologisk barriere.

I kvartfinalen venter Ukraina eller Sverige, så muligens Danmark eller Tsjekkia i semifinalen. Sverige slo de i VM for tre år siden. Tsjekkia slo de i gruppespillet. Det er danskene som fremstår som det største hinderet.

Faktisk virker Danmark som et bedre kollektiv enn både Tyskland og England akkurat nå.

Men gudene vet hvor mange ganger «Three Lions» vil bli sunget av engelskmennene i diverse barer de neste dagene. Historiebøkene sier at de vil feile igjen, at de vil ryke ut før EM-finalen som de alltid gjør.

Slike «sannheter» pleide å være riktige. Kanskje er den tiden forbi.