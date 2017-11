Nå blir det ekstraordinært sykkelting: – Helt klart mistillit

1. Styret i sykkelforbundet kjører taushetslinjen. De har full tillit til seg selv og sin leder, og vil ikke at noen skal stille spørsmål ved det som skjer. Og i hvert fall ikke nå. Det har de veldig god grunn til siden det er de som er ansvarlig for den miserable økonomiske situasjonen forbundet er i. Men det er ikke de som har lagd situasjonen som best kan rydde opp i den. Dertil har de vært for involvert og vil ha for mye å skjule.

Hvis dagens styre får det som de vil så kommer vil til det ordinære tinget i 2018 uten at dette er ryddet opp i og uten at vi har en reell oversikt over situasjonen.

Også på tinget i 2016 hadde vi et VM bak oss som også gikk på et stort tap. Vi ble forsikret på tinget i 2014 at tapet maksimalt kunne bli på 300.000 siden dette var aksjekapitalen i selskapet. Det var heller ikke rett. Når man går dette etter i sømmene ser man at det er vesentlige utgifter som ikke er med her. Det reelle tapet var mye større. Se sak 52F i protokoll fra NCFs styremøte i november 2014.

2. Når det velges nytt styre på det ordinære tinget i 2018 må kandidatene som stiller til styret der kunne vite hvordan den reelle økonomiske situasjonen i forbundet er. Vi får ikke tak i de beste kandidatene hvis ikke vi kan garantere at det er ryddet opp slik at de vet hvorfra de skal lede forbundet videre. Aksjene i VM i 2017 som utgjør 3,7 mill i balansen til NCF må avskrives. I tillegg har NCF garantert for VM i 2017 sine forpliktelser overfor UCI. Der er resten på ca 1,5 mill euro. Det betyr at egenkapitalen i NCF er negativ. Det nye styret må kune være trygge på at det ikke er flere lik i skapet.

3. Det er for mange hatter. Det er for mange som har hatt posisjoner i styret i NCF, i sekretariatet til NCF, i styret til VM i 2017 og i sekretariatet til VM i 2017, samt i UCI til at vi kan forvente at disse samme personene rydder opp. For hvem forhandler egentlig med hvem slik situasjonen er nå. Vi trenger folk utenfra for å rydde opp i dette på en uhildet måte.

4. NCF forskutterer i brev til Kulturdepartementet 23. oktober et vedtak som eventuelt skal gjøres på det ordinære forbundstinget i 2018. NCF skriver i det brevet at veldodromen i Asker vil bli Norges første permanente innedørs velodrom. Det er mulig dette er rett, men det må i så fall vedtas av tinget først.

Velodromen er det neste store prosjektet til sykkelforbundet. Vi frykter at økonomien til veldodromen i Asker kan bli hemmet ved at underskuddet fra VM i 2017 indirekte belastes den. Det kan skje hvis midler til velodromen f.eks. blir brukt til å støtte opp under økonomien til NCF slik at pengene aldri går til velodromen.