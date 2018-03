Myrhols lag ydmyket stjernelaget. – Et enormt øyeblikk for den lille klubben vår 

Den danske håndballklubben Skjern, med norske Bjarte Myrhol og Eivind Tangen på laget, er videre til neste runde i mesterligaen, etter et skikkelig drama mot storlaget Veszprem i Ungarn. Over to kamper vant danskene – såvidt – med to mål.

Etter en sensasjonell sjumålsseier for en uke siden, måtte den danske klubben Skjern håndtere et enormt press på bortebane i Ungarn. Ungarerne kom med høyt press og spilte med høy intensitet, men klarte aldri å få den nødvendige luka til det danske laget. Ungarerne vant riktignok 34-29, men er ute av mesterligaen.

– Dette er et enormt øyeblikk for den lille klubben vår, sa Myrhol til NTB etter kampen.

– Vi slapp dem aldri lenger foran enn fire mål før helt til slutt, og dermed hindret vi at hele hallen eksploderte. Dette er sannsynligvis verdens beste håndballpublikum, og de applauderte oss av banen etterpå, sa han.

For det kokte i en fullsatt arena i Veszprém, uten at Skjern lot seg ikke bringe ut av fatning. Ved pause sto det 16-13.

Straffet økonomisk

Det ungarske topplaget er kjent for å lokke stjernespillere med fete lønninger, og de satser tungt på mesterligaen. Etter tapet i Danmark ble spillere og trenere på Veszprem straffet kraftig økonomisk – De fikk lønna skrudd ned til minstelønn, uten at det hjalp i returkampen.

Veszprems trener, Ljubomir Vranjes, var rasende på eget lag etter kampen.

– Jeg er trist, sint og skuffet. Det er ikke bra nok. I dag spiller vi en ok kamp under press, men vi må ta noen sjanser under kampen. Vi prøvde alt. Jeg kan ikke si vi ikke prøvde å ta igjen forspranget i dag, men vi klarte det ikke.

– Vi har drømt om dette

Bjarte Myrhol scoret på fire av fem avslutninger og bidro til at hjemmelaget ikke slapp for langt foran, Eivind Tangen fikk spilletid, men markerte seg ikke i målprotokollen. Kent Robin Tønnessen scoret fem ganger for hjemmelaget, men det holdt ikke til avansement for Veszprém, som har tatt seg til finalehelgen de fire siste sesongene.

– Vi er veldig overrasket over at vi klarer å slå dette laget over to kamper. VI har drømt om dette. Vi hjemmebane spilte vi vårt livs kamp, og våre spillere leverte på aller høyeste nivå, sier danskenes trener, Ole Nørgaard.

Skjern er i mesterligakvartfinale for første gang.