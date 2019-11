Myrhol ute på ubestemt tid – akuttinnlagt med mageinfeksjon

Den norske handballspelaren, som til dagleg spelar i den danske klubben Skjern Håndbold, skal ifølgje klubben lenge hatt problem med ein infeksjon i tarmen.

Onsdag vart problema så store at nordmannen måtte akuttinnleggast. Her skal han ha blitt operert på grunn av eit hol i tarmen.

– Det er venta ein lengre pause frå handballen, som ingen kjenner omfanget av på noverande tidspunkt, skriv klubben på eigne nettsider.

Det er andre gong på fire månader den norske strekspelaren er innlagt.

Håpar han er raskt tilbake

– Beste scenario er at Bjarte kan vere tilbake på bana igjen i desember. Men det er også ein risiko for at ein operasjon til seinare, så det er ingen garanti for når Bjarte kan vere med for full kraft igjen, fortel fysioterapeut John Bruun i Skjern Håndbold.

UTE: Bjarte Myrhol er ute på ubestemt tid. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NRK var i kontakt med Myrhol torsdag ettermiddag.

– Eg er ikkje heilt i form no, men tenkte å snakke med journalistar i morgon, skriv han i ei pressemelding.

Klubben skriv vidare at dei er ramma av den triste beskjeden.

– Vi føler med Bjarte og familien, som har vore gjennom mykje dei seinaste månadane. Vi veit ikkje så mykje på det noverande tidspunkt, men vi kjem til å sakne han veldig mykje. Alle i og omkring Skjern Håndbold sender familien dei beste tankar. Vi håpar snart at vår kaptein er tilbake på handballbana, seier klubbleiar Carsten Thygesen.

– Viktig at han får den beste behandlinga

Myrhol er også ein viktig spelar på det norske landslaget. På nyåret er det EM delvis på heimebane.

– Det viktige for Bjarte no er å få den beste behandlinga og oppfølginga. Vi kjem til å halde løpande kontakt med han og Skjern i tida som kjem. Samtidig vil vi no ønske han riktig god betring, seier landslagssjef Christian Berge til nettstaden handball.no.