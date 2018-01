Myrhol om EM-drømmen: – Skulle gjerne ha turt å tro tidligere

Etter suksessen i fjorårets VM snakkes det nå høyt om medaljer allerede før EM i Kroatia. Det synes landslagskaptein Bjarte Myrhol er helt nydelig.

– Det er et helt annet forventningspress i gruppa og alle som står rundt. Det beste er måten vi takler det på og setter pris på det. Personlig vil jeg heller at det snakkes om medaljer, enn at vi er «underdogs» og prøver å være fornøyd med en åttendeplass, sier Myrhol.

– Vi vet hvor lang veien er. Det har vi erfart og vi har funnet litt av hva som kan være nøkkelen, legger han til.

– Har blitt klokere

35-åringen skulle gjerne tenkt på samme måte tidligere.

– Vi har fått inn personer som tør å tro. Jeg selv har vært realist i mange år og har ikke turt tro. Hvis jeg skulle endret noe i min karriere, så er det at jeg skulle ha turt å tro tidligere, for jeg synes ikke det er noen fallhøyde ved det. Det er nesten utelukkende positivt, sier strekspilleren.

– Vi har blitt litt klokere de siste årene, og forhåpentligvis tar vi med oss klokskapen inn i mesterskapet, sier Myrhol.

– Teit å si man ikke vil ha medalje

LANDSLAGSTRENEREN VIL TA NYE STEG: Christian Berge ønsker at laget skal ta et skritt videre i EM og sier de legger press på seg selv. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Landslagstrener Christian Berge tror presset bare gir det lille ekstra før EM.

– Vi ønsker å prestere bedre enn vi har gjort tidligere, og ta et skritt videre. Da legger vi et vanvittig stort press på oss selv. Jeg tror det er større enn andres uansett. Det er moro med forventningspress, moro med krav og at folk følger med, så vi skal gjøre jobben og ta neste steg, forteller Berge.

– Hvis du ikke setter deg et mål som er litt høyt, er det ikke noe poeng å delta. Vi nådde VM-finale i fjor, og da er det teit å si at man ikke lyst på medalje, konstaterer Espen Lie Hansen.

Må jobbe beinhardt

Målvakt Torbjørn Bergerud ble den store VM-helten da han reddet den avgjørende straffen da Norge tok seg videre til finalen mot Frankrike i fjor. Heller ikke 23-åringen er redd for å snakke om gulldrømmen.

– Det er jo det som er moro. Selvfølgelig har vi lyst på det, og så får vi vente med å se hva det blir til, sier Bergerud.

Allerede torsdag skal håndballgutta i aksjon mot Frankrike i Golden League-turneringen. Norge møter også Frankrike i åpningskampen i EM 12. januar.