Etter 60 minutter knallhardt slit mot Polen, sikret Norge seg to viktige poeng i sin første VM-kamp i år.

Men selv om de vant det de selv har omtalt som en nøkkelkamp i jakten på de to øverste plassene i gruppe A, kan de ikke hvile lenge på laurbærene.

– Nå har vi med oss to poeng. Og det er ny kamp om to dager, som er en ny nøkkelkamp for å få den andreplassen i gruppen som vi vil ha, sier Sander Sagosen

Lørdag venter en ny utfordring når Russland står på motsatt banehalvdel. Og russerne viste mot Japan, som de slo 39-29, at de ikke bør tas lett på.

– Det blir en knalltøff kamp. Det er et enda mer fysisk lag, som spiller litt mer defensivt enn Polen, er Sagosens spådom.

Ristet av seg nervene

Norges Kaptein, Bjarte Myrhol, tror og håper at Polen-kampen var en god start for de mange ferske mesterskapsspillerne i Norges tropp, og at de vil vokse frem mot neste test.

– Nå har vi fått ristet av oss åpningsnervene. Stort sett alle guttene spiller sin første VM-kamp, og det er noe spesielt. Og når det da ender med seier, så håper vi det utløser masse energi, sier han.

– To poeng som gjelder

For selv om det ble seier mot Polen, satt ikke alt som det skulle. Tvedten mener både forsvarsspillet og enkelte av de offensive fasene har rom for forbedring.

– Men til syvende og sist er det bare de to poengene som gjelder i dag, og det er vi glade for, slår Myrhol fast.

