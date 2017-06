Myrhol advarer Sagosen: – Ikke tenk på kåringer

I sommer gjennomfører Sander Sagosen overgangen til toppklubben Paris Saint-Germain, og blir dermed endel av håndballens største stjernegalleri.

Før det venter Litauen i EM-kvalifiseringen i morgen kveld. Foran et fullpakket Oslo Spektrum er Norge avhengige av seier for ta seg videre til EM i 2018, etter et forsmedelig tap i Litauen i fjor høst. Trener Christian Berge fortalte NRK at det var vendepunktet for landslaget, før det imponerende VM-sølvet.

Nå vil Norge tilbake til den store scenen, og i spissen står Sander Sagosen.

Men Bjarte Myrhol mener det er for tidlig å sette Sagosen i den øverste klassen.

– Sander har vært god, men vi må huske at det først er nå han tar steget ut sammen med de gutta der. Jeg er ikke i tvil om at han takler nivået, men jeg synes vi skal være forsiktig med å snakke alt for mye om verdens beste spiller, sier veteranen før han legger til:

– Han må klare å nyte håndballen, og ikke tenke for mye på kåringer.

Sammenlignes med Ødegaard

I Paris har lagkameratene vunnet alt som er å vinne i håndballen, og flere av dem er kåret til verdens beste spiller. Nå håper mange nordmenn at Sagosen skal følge i de samme fotsporene som verdensstjerner som Mikkel Hansen og Nikola Karabatić.

SOM ØDEGAARD: Myrhold ser likhetstrekk mellom Martin Ødegaard og Sander Sagosen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Myrhold mener Sagosen må få tid, og sammenligner han med et annet idrettstalent.

– Vi har hatt et landslag som var sulteforet på suksess. Det er litt det samme med Martin Ødegaard, der det norske folket virkelig drømmer om å få opp en som kan dra landslaget.

Han tror både lagkameraten og Ødegaard kan ta steget opp til verdenstoppen, men mener det er et stykke dit.

– Vi har med to ekstreme talenter å gjøre, men alle som driver med toppidrett vet at det er mange års knallhard jobbing som blir den avgjørende faktoren. Både vi og fotballgutta ser at det kan bli en toppspiller, men det er masse knallhard jobbing som ligger bak, sier Myrhol.

– Han har alt

Også landslagskeeper Torbjørn Bergerud tror Sagosen kan bli verdensener.

– Han har alt det som trengs, sier Bergerud, før han ramser opp alle egenskapene som kan ta Sagosen til toppen:

– KOMMER TIL Å PREGE HÅNDBALLEN: Torbjørn Bergerud tror Sagosen vil prege håndballen i mange år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Han har størrelsen, og fysikken. Han har et klokt håndballhode, han er sterk mentalt. Sander kommer nok til å prege verdenshåndballen i mange år fremover.

Hovedpersonen tar oppstyret med knusende ro. Det passer ham nemlig helt perfekt.

– Det er bare gøy at folk stiller krav. Jeg legger et enormt press på egne skuldre, så jeg tenker ikke for mye på det som kommer utenfra, forteller Sagosen.

Han er sikker på at han kan bli verdens beste.

– Absolutt, det er derfor jeg driver med dette og trener så hardt. Det motiverer meg hver dag. Det handler hele tiden om å se fremover. Jeg har den indre sulten, jeg vil bli bedre og jeg bil bli best.