– Han begynner å bli storebror nå. Det er jeg som er lillebror. Det er jeg som må lære. Jeg blir stum, sa Petter Northug – ekspertkommentator på TV 2 – da lillebror Even gikk i mål til foreløpig ledelse i prologen i Lenzerheide.

Etter hvert ble han satt på plass av Johannes Høsflot Klæbo og franskmennene Richard Jouve og Lucas Chanavat.

Men en knallsterk sprinter som Federico Pellegrino gikk inn bak. Det betyr at Even Northug står fram som en pallkandidat i fristilsprinten i Lenzerheide, som både er første etappe i Tour de Ski og et viktig kvalifiseringsrenn til OL i Beijing.

Even Northug kjemper om en av to ledige plasser i den norske troppen – og nærmer seg sakte, men sikkert.

Han ble nummer ti i sprinten på Lillehammer og fulgte opp med femteplass i Davos og fjerdeplass i Dresden – der han også vant lagsprinten sammen med Thomas Helland Larsen.

Beskjeden: – Må opp to hakk til

Før tirsdagens sprint i Lenzerheide, fikk han likevel følgende krav fra storebror Petter på TV 2s sending:

PALLKANDIDAT: Even Northug. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hvis han skal inn i den OL-troppen, så må han vise at han helt klart er medaljekandidat i OL. Og da må han opp to hakk fra Davos, og det vet han sjøl også. Og han må på pallen og kanskje enda høyere opp også, hvis det skal være aktuelt.

Nå kan Even Northug være på vei mot nettopp det.

– Det var bra, jeg følte meg bra. Jeg prøvde å holde igjen litt på førsterunden og tråkke på litt på slutten. Jeg er glad for at jeg gjorde det, for det ble tungt på slutten likevel, sier Northug til NRK etter prologen.

– Hva er det du kjemper for i Tour de Ski, føler du?

– Jeg kjemper for så bra resultat som mulig og å henge best mulig med i sprintcupen, det er litt derfor jeg er her.

– Noen må drite seg ut

– Har du turt å tenke på at du kan være en joker i OL-uttaket?

– Ja, det er klart jeg har tenkt over det. Men da må noen drite seg ut og gå så dårlig at det er plass for en sprinter til, og det skal veldig mye til, sier Even Northug.

Norge har åtte plasser i langrennstroppen for menn i OL. Seks har allerede fått klarsignal: Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl, Emil Iversen, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger. Norge kan stille med fire på hver distanse.

Klæbo, Valnes og Taugbøl er i realiteten klare for OL-sprinten. Spørsmålet er om det er plass for én løper til i troppen som bare er aktuell for å gå sprint.

En som kan være aktuell for flere distanser, er Pål Golberg. Han ble nummer sju i prologen, der Erik Valnes ble nummer 13. Harald Østberg Amundsen – som også kjemper om OL-plass, men neppe i sprint – ble nummer 22 i prologen.

Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth og Sjur Røthe ble slått ut.

Iversen: – En elendig sprinter

Iversen var før sesongen en kandidat til å gå OL-sprinten i Beijing, men får det ikke til i sprint. Etter 35.-plassen i prologen felte han følgende dom over seg selv på NRKs radiosending:

NY NEDTUR: Emil Iversen får det ikke til i sprint denne vinteren. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

– Helt forferdelig, jeg kan ikke gå på ski lenger. Jeg har rett og slett blitt en elendig sprinter.

Senere utdyper han:

– Det er litt pinlig å gå så sakte, det er jo det.

– Hva er det du mangler?

– Fart.

– Enkelt og greit?

– Ja, det er det som er viktig i sprint. Det går for sakte, sier Iversen, som ikke har noen forklaring.

– Det er bare skikkelig dårlig, rett og slett. Det er en forferdelig dårlig start på Tour de Ski for min del, jeg fortsetter der jeg slapp, godt nede på lista. Det er det siste jeg håpet skulle skje, men det har nå skjedd, og da er det bare å ta det for det det er og prøve å gå litt bedre i morgen, sier Iversen, som er en av kandidatene til å vinne sammenlagt.

PANGSTART: Mathilde Myhrvold imponerte fra start i Tour de Ski. Foto: JENS SCHLUETER / AFP

Myhrvold imponerte

Også Mathilde Myhrvold kan være på vei til OL. Myhrvold ble nemlig nummer to i kvinnenes prolog i Lenzerheide, kun slått med 0,15 sekunder av hjemmehåpet Nadine Fähndrich.

Fortsetter 23-åringen i samme stil utover dagen, kan hun melde seg på i kampen om en plass på laget til OL i Beijing.

– Mathilde går definitivt for en plass på OL-sprinten, og prologen kunne ikke vært særlig bedre, fastslår NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Myhrvold ble nummer fem i bysprinten i Dresden før jul, men tirsdagens sprint i høyden i Sveits er et mye mer relevant uttaksrenn for OL.

Karlsson og Weng utslått

Adskillig verre gikk det for svenske Frida Karlsson, som er ansett som den største favoritten til å vinne Tour de Ski sammenlagt i Therese Johaugs fravær. Hun ble nemlig slått ut i prologen. Karlsson er normalt best på distanse, men har også levert sterke prestasjoner i sprint denne sesongen.

Også Norges sterkeste kort i sammendraget, Heidi Weng, ble slått ut. Det betyr at Jessie Diggins kan skaffe seg et strålende utgangspunkt sammenlagt. Amerikaneren som vant touren sist vinter, ble nummer tre i prologen og framstår som en av dagens største etappefavoritter.

Anna Svendsen, Silje Theodorsen, Ragnhild Haga, Ane Appelkvist Stenseth og Lotta Udnes Weng røk også ut i prologen.

Tiril Udnes Weng ble nest beste norske i prologen på tiendeplass, Anne Kjersti Kalvå ble nummer 19 og Helene Marie Fossesholm 29. Dermed har Norge fire kvinner i kvartfinale.