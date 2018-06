Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er veldig skuffende, det var veldig stille i garderoben, sier Sigurdsson når han kommer ut av garderoben en drøy time etter nederlaget for Nigeria.

Det var kampen Island på forhånd trodde de hadde størst sjanse til å vinne i VM.

– Vi er veldig skuffet over prestasjonen i andre omgang, men vi kan ikke være skuffet for lenge, sier tidligere Brann-spiller Birkir Már Sævarsson til NRK.

Fotball i sakte kino

– Det er fotball i sakte kino, dette her, sa Egil Olsen om førsteomgangen i Volgograd.

Den startet med et par gode skuddmuligheter for Island og sluttet med et par gode innleggssituasjoner for samme lag.

Nigeria ble det første laget i VM 2018 uten en eneste avslutning før pause.

Det afrikanske laget kom til gjengjeld som en rakett ut av startblokkene i andre omgang, og etter tre minutter og 24 sekunder lå ballen i nettet bak Hannes Halldórsson.

Musa-show

Nigeria satte full fart på en kontring, der Victor Moses fosset fram på høyrekanten. Inne i feltet kom Ahmed Musa løpende i like høy fart.

Musas mottak er kanskje VMs beste ballberøring. Med den serverte han seg selv en volleymulighet han ikke lot gå fra seg.

SUPERMÅL: Slik blir man yndling på fotballbanen. Du trenger javascript for å se video. SUPERMÅL: Slik blir man yndling på fotballbanen.

Målet markerte et skille i kampen. Plutselig var Nigeria best i alt. Og aller best var Musa.

73 minutter ut i oppgjøret klinket han ballen i tverrliggeren.

Et par minutter senere satte han full fart inn fra venstre med ballen i beina, og lekte med det islandske forsvaret før han til slutt banket 2–0 i åpent mål.

Dermed er Musa Nigerias VM-toppscorer gjennom tidene med fire mål.

– Snakk om å gå opp i liminga, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith da,

Misset VAR-straffe

Etter 80 minutter skjedde det som har skjedd nokså ofte i dette verdensmesterskapet. Dommeren overså at Alfred Finnbogason ble felt inne i straffefeltet, fikk beskjed på øret om at det kanskje var en feilvurdering, så situasjonen på TV – og pekte til slutt på straffemerket.

Men selv ikke det kunne hjelpe Island da Gylfi Sigurdsson blåste straffesparket langt over mål.

– Det er ikke mulig! Å sette straffer så langt over er nesten utilgivelig, konstaterte ekspert Olssen.

STRAFFEMISS: Gylfi Sigurdsson klarte ikke å holde hodet kaldt nok til å presse ballen lavt nok. Du trenger javascript for å se video. STRAFFEMISS: Gylfi Sigurdsson klarte ikke å holde hodet kaldt nok til å presse ballen lavt nok.

– Som et gammelt ektepar

Fredagens resultat innebærer at det er vidåpent om det blir Argentina, Island eller Nigeria som blir med Kroatia videre til åttedelsfinale.

Skal Island videre, må de slå Kroatia i siste kamp. Det er ingen umulig oppgave mot et Kroatia som allerede er videre og som har varslet at de skal spare spillere.

Island-sjef Heimir Hallgrímsson vet hva som venter.

– Vi har spilt mot Kroatia fire ganger på fire år. Vi er som et gammelt ektepar, vi ønsker å skilles, men møtes igjen, sier han humoristisk på pressekonferansen etter Nigeria-nederlaget.

– Vi vet det blir veldig tøffe kamper mot Kroatia. Det er alltid mange gule kort, og i tre av fire kamper har det vært røde kort. Kroatia har vist hvilket massivt lag de er, de har levert to meget gode prestasjoner, sier Hallgrímsson, som samtidig tar meg seg at Island faktisk slo Kroatia hjemme i VM-kvalifiseringen.

– Ute av våre hender

Hvis Nigeria slår Argentina, hjelper det imidlertid ikke hva Island gjør. Det er Gylfi Sigurdsson smertelig klar over.

– Vi må vinne, og er avhengig av et godt resultat i den andre. Det er ute av våre hender, men vi må fokusere på egne muligheter, sier han til NRK.

At Kroatia trolig stiller et B-preget mannskap skal ikke bli noen hvilepute for islendingene.

– Kroatia har en veldig bra tropp, og de som kommer inn har lyst til å vise seg fram, påpeker Sævarsson.

Mikel om Argentina: – Vanskelig

Nigeria har derimot skjebnen i egne hender, men har stor respekt for Argentina.

– Vanskelig kamp! Vi må sørge for at den går vår vei, sier tidligere Lyn-spiller John Obi Mikel til NRK.

– Hva blir nøkkelen?

– Å angripe! Vi må spille på vår måte, gå tilbake på trening og se hva som er den beste taktikken for oss, fastslår han

Hvis både Island og Argentina vinner i siste gruppekamp, blir målforskjellen avgjørende.

