Mulig VM-krise for Fourcade: – Det er ganske kritisk

Martin Fourcade har kun vært på pallen i skiskytterverdenscupen fire ganger i år. Den franske skiskytterstjernen har slitt voldsomt med å få kroppen til å fungere.

Det førte til at Norges største VM-konkurrent på papiret, sto over verdenscuprennene i USA og Canada i februar. Han skulle være hjemme og trene frem mot VM i Østersund som begynner 7. mars. På den treningssamlingen ble vondt til verre.

Fourcade ble nemlig syk med feber og vondt i halsen på lørdag. Nå, flere dager senere, er han fortsatt syk og får ikke trent.

– Det er ganske kritisk hvis han blir liggende med feber i flere dager i strekk i oppkjøringen. Det vil redusere formen hans, sier NRKs skiskytterekspert, Liv Grete Skjelbreid.

VM-oppkjøringen endres

Mandag sa riktignok en av Fourcades trenere, Stéphane Bouthiaux, til Nordicmag, at de ikke fryktet at VM var i fare for det franske skiskytteresset.

– Det er irriterende, men hei, det er fortsatt litt tid før Østersund. Det er bare at VM-forberedelsene blir endret med en gradvis gjenopptakelse av intensiteten, sier Bouthiaux.

Martin Fourcade måtte bryte et løp i Pokljuka før jul. Foto: Michal Cizek / AFP

At han nå er syk kan slå positivt ut, mener Skjelbreid. Men trolig gjør det ikke det.

– Hvis sykdommen går ut av kroppen og han har hatt behov for rolige dager, så kan det slå positivt ut. Men i de aller fleste tilfeller blir du satt litt tilbake. Det er ikke noe godt utgangspunkt med tanke på VM, sier Skjelbreid.

VM i Østersund er altså kun to uker unna.

– Han er helt sikkert urolig

Som sagt har altså Fourcade slitt hele sesongen. I noen renn har han ikke vært til å kjenne igjen. Han har både brutt løp og endt som nummer 43 i løpet av sesongen.

Skjelbreid tror at den totale belastningen er blitt for stor for franskmannen.

– Sånn jeg har forstått det, så har han ikke gjort så mye endringer i treningen, han har ikke trent noe mindre. Men han har hatt mye andre sponsoroppdrag og blitt tobarnsfar. Han har nok hatt mer belastning enn han selv har vært klar over, sier Skjelbreid.

– Sånn det ser ut på formen hans, er han ikke i nærheten av det han var i fjor. Det tyder på at energien hans har gått andre steder, legger hun til.

Det var nettopp det at kroppen ikke fungerte som gjorde at franskmannen sto over rennene i USA. Så ble han altså syk.

– For hans egen del, så tror jeg dette er fortvilende. Det er ikke veldig mange dager til det braker løs i Østersund, minner Skjelbreid om.