Mowinckel topp ti i storslalåm

Ragnhild Mowinckel kjørte en sterk første omgangen av kvinnenes storslalåmrenn torsdag. Med 0,75 sekunder og åttende beste tid hadde 28-åringen muligheten til å klatre mot pallen i den andre omgangen.

Der stemte det ikke like bra, men Mowinckel endte til slutt på en niendeplass.

– Jeg er litt skuffa over egen innsats i midtpartiet og at jeg ikke klarer å sette det sammen bedre. Men det er deilig å være i den posisjonene at man kan klage over skikjøringen. Da tenker jeg egentlig at det er greit. Jeg er godt fornøyd med det, sa Mowinckel etter rennet.

I gullkampen var det Mikaela Shiffrin som hadde det beste utgangspunktet før den andre omgangen, men sveitsiske Lara Gut-Behrami ville ha et ord med i laget.

Sveitseren kjørte fenomenalt og det klarte ikke Shiffrin å følge opp. I mål skilte det to hundredeler i favør Gut-Behrami, som tok gullet. Katharina Liensberger tok bronsemedaljen.