Mowinckel tok sesongens første pallplass

Ragnhild Mowinckel tok sesongens første pallplass i super-G-rennet i Lake Louise.

Den norske alpinisten endte som nummer tre og tok dermed sin tiende pallplass i karrieren.

Sveitsiske Corinne Suter sikre seieren, mens østerrikske Cornelia Huetter ble nummer tre. Sistnevnte trakk seg fra utforen lørdag på grunn av «helseproblemer», men klatret opp på pallen søndag.

Kajsa Vickhoff Lie kjørte offensivt og lå lenge bra an, men ble dratt langt ut i en sving der hun tapte mye tid. Det holdt til en 18.-plass, men det viser likevel lovende takter for alpinisten som gjorde skadecomeback for bare et par dager siden.

Inni Wembstad kjørte ut.