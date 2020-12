Mowinckel tilbake etter skade

Lunde til EM lørdag

Silje Solberg skal avgi en ny koronatest onsdag. Katrine Lunde spisser EM-formen i Norge. Emily Stang Sando blir trolig førstekeeper i åpningskampen.

Solberg har vært koronasmittet en stund, og det drar ut for henne med å vise negativt prøveresultat. Lunde mistet et ufødt barn nylig etter at hun i november meldte avbud til EM på grunn av graviditet.

– Katrine er i trening i Kristiansand med EM-reservene der. Hun blir coachet (trent) litt ekstra av Lene Rantala der. Katrine er sprek og i fin form og kommer til Danmark lørdag, sier Thorir Hergeirsson landslagssjef.