Mowinckel takker psykologen: – Det har vært tungt i hodet mitt

– For meg var dette et skikkelig steg i riktig retning. Jeg er veldig fornøyd med stegene jeg har tatt i det siste.

Det sa Ragnhild Mowinckel til NRK etter et oppløftende utforrenn i VM, der hun ble nummer ti.

Hun har ikke turt å slippe seg helt løs etter korsbåndskaden som satt henne ut av spill i lang tid.

Men i VM har vi sett en annerledes Mowinckel, og i utforen lørdag var hun lenge med å kjempe om medaljene i et jevnt renn.

I likhet med de aller fleste, tapte Mowinckel tid til vinneren Corinne Suter nederst i løypa, men totalt sett vitnet utforen om en Mowinckel som har tatt steg både fysisk, og ikke minst mentalt de siste ukene.

– Vi begynner å se konturene av en Ragnhild Mowinckel som vi husker før korsbåndskadene, sa NRKs kommentator Thomas Lerdahl.

Fått tilbake overskudd

Mowinckel var under sekundet bak vinneren Suter. Når man tenker på at hun tidligere i sesongen har vært både to og tre sekunder bak de beste, sier det seg selv hvor imponerende VM-løpet var.

Følelsen i favorittbakken i Cortina var den beste hun hadde hatt på lenge.

– Det har vært tungt i hodet mitt, og jeg har ikke klart å fokusere. Jeg har vært sliten, så jeg har måttet glemme litt ski og prøve å få tilbake overskuddet, sier Mowinckel.

– Har du fått hjelp?

– Ja, Arne har hjulpet meg nå også. Ellers vil jeg si at det er et godt lagarbeid med hele støtteapparatet. Det har egentlig bare vært å finne ut hva problemet er, så er det enklere å gjøre noe med det.

HJULPET: Idrettspsykolog Arne Jørstad Riise har jobbet tett med Ragnhild Mowinckel i mange år. Foto: Heiko Junge / NTB

Arne som Mowinckel snakker om er Arne Jørstad Riise og er idrettspsykolog ved Olympiatoppen. De har jobbet sammen i lengre tid, når Mowinckel har slitt med andre skader.

– Det er et lagarbeid, rett og slett. Det er Ragnhild selv som gjør den store jobben, så kan jeg komme inn og bidra litt utenfor den treningen som gjøres i det daglige. Det handler mye om at vi kjenner hverandre godt gjennom samarbeid i mange år, sier Jørstad Riise.

Fant ut av problemet

Hun snakker om at det viktigste i prosessen har vært å finne ut av hva som er galt. Det tok lang tid, men da både hun selv og apparatet rundt fant ut av det, begynte pilen å peke oppover samtidig som tidene pekte nedover.

– Jeg har ikke skjønt hva som har vært årsaken og hvorfor det har gått dårlig. Når jeg er mer bevisst på det og klarer å se det store bildet, så er det lettere å akseptere hvor jeg er, ta det derfra og bygge videre, forklarer Mowinckel.

Nå ser hun bare positivt på fortsettelsen. Både på kort sikt i VM, men også videre fremover.

– Jeg håper at VM blir et lite veiskille for meg. Det har vært noen tunge siste uker og måneder, men jeg håper at dette er starten på noe bedre og lysere tider. Det har jeg veldig tro på, sier 28-åringen.

Lødemel kjenner seg igjen

Kjetil André Aamodt er klar på at skader er det største hinderet for alpinutøvere, spesielt siden det tar så lang tid å bli trygg på nytt igjen.

– Hver eneste dag er en kamp for å komme tilbake på samme nivå som man var før skaden. Hos de aller fleste handler det om å ta steg for steg. Aksel Lund Svindal er vel den eneste jeg vet om som har kommet tilbake og vunnet på direkten, sier Aamodt.

Astrid Lødemel, som er den siste norske kvinnen til å ta VM-medalje i en fartsdisiplin, er imponert over måten Mowinckel har kommet tilbake på.

Hun måtte selv legge opp på grunn av en rekke skader.

FORNØYD: Ragnhild Mowinckel var fornøyd med tiendeplassen i VM-utforen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Jeg kjenner meg veldig igjen når jeg ser utøvere som har vondt i kneet. De blir liggende litt på begge ski og er nølende med å trykke til. Det vi så av Ragnhild i dag var bra. Hun er over skiene og drar til. Jeg tror hun kan overraske i kombinasjonen til mandag, sier Lødemel.

Sveitsisk gull

Akkurat som under super-G-en på torsdag, ble det gull til Sveits. Denne gangen var det Corinne Suter som tok steget opp på toppen av pallen.

Suter tok sølvet bak lagvenninnen Lara Gut-Behrami torsdag, men under utforen var Suter helt feilfri, mens Gut-Behrami gjorde noen småfeil underveis.

Suter vant foran tyske Kira Weidle, mens Gut-Behrami tok bronsen.

Hos de norske var det kanskje størst forventninger til Kajsa Vickhoff Lie, men 22-åringen fikk det ikke helt til å stemme og ble nummer 16.