Sejersted står over utforen

Adrian Smiseth Sejersted står over dagens utfor i Wengen.



Sejersted stod over gårsdagens renn også. Da var det for å få mindre belastning frem mot OL, men tanken var at han skulle stille til start i dag, lørdag. Det gjør han altså ikke.



– Adrian står over i dag for å spare seg frem mot OL. Det er han selv som tar de avgjørelsene. OL kommer tett på nå, og det er ganske røft i mange partier i løypa. Med det kneet han har, som er litt svakt, så prøver vi å være på den sikre siden hele tiden nå, sier landslagssjef Steve Skavik til NRK.