Mowinckel nummer åtte – Holtmann best i finaleomgangen

Publikum lever farlig før håndball-EM

Det er fortsatt uklart hvor mange tilskuere som får være i hallene under håndball-EM for menn. Mesterskapet spilles i Ungarn og Slovakia i januar.

– Vi er i kontinuerlig kontakt med arrangørene rundt spørsmålet om tilskuere. Vi regner med å kunne komme med nytt om dette om ikke så lenge, sier kommunikasjonssjef Thomas Schöneich i Det europeiske håndballforbundet (EHF) til NTB.

Slovakia innførte portforbud for snaut to uker siden etter smitteoppblomstring. Smittetrenden er på vei ned i landet. Også Ungarn opplever en tredje bølge av koronasmitte.

Slik pandemien opptrer for tiden, kan det ikke utelukkes at EM går for tomme tribuner.

Norge spiller sine tre første kamper i Slovakia mot vertsnasjonen, Russland og Litauen. Alle oppgjørene er lagt til Kosice. Norge spiller også en eventuell hovedrunde i Slovakia, men de kampene går i Bratislava.

Håndball-EM for kvinner i fjor ble spilt uten tilskuere i Danmark. Tidligere samme år rakk EHF å gjennomføre herre-EM uten tribunerestriksjoner. Koronapandemien slo til for fullt vel en måned etter finalen mellom Spania og Kroatia.

EHF har besluttet at spillere og ledere ikke må leve i en helt lukket boble under det kommende EM, men forventer at troppene opptrer forsiktig.