– Det er helt sykt. Jeg har stått her og tuta og grini nå. Dette er skikkelig stort, sier en gråtkvalt Mowinckel til NRK.

– Jeg hadde ikke trodd dette i mine villeste fantasier, sier hun videre.

25-åringen er den første norske kvinnelige alpinisten som tar en OL-medalje i utfor.

Lindsey Vonn fra USA hadde allerede gratulert Sofia Goggia fra Italia med gullet. Vonn og Goggia hadde klemt hverandre i målrområdet. De hadde smilt og kost seg.

Men det var før den norske sølvvinneren fra storslalåmrennet satte utfor med startnummer 19. For Molde-jenta ble sett på som en «outsider».

Sjokket i mål

Hun ledet lenge på toppen, men tapte tid til Goggia fra Italia i mellompartiet. På slutten av løpet kjørte Mowinckel igjen for gullet.

De siste sekundene ble et nervedrama, og den norske kvinnen var bare ni hundredeler bak gullvinner Goggia i mål.

Mowinckel kunne ikke tro det. Ristet på hodet, mens hun tok hendene rundt hjelmen. Men løftet til slutt armene i full jubel.

UVIRKELIG: Ragnhild Mowinckel kjørte ned til OL-sølv på utforen i Pyeongchang. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Lindsey Vonn fra USA kapret bronsen, 47 hundredeler bak Goggia.

– Jeg klarer ikke å ta dette innover meg. Gi meg litt tid, sa Mowinckel til TV Norge.

– Jeg bestemte meg for å beholde farten hele veien. Jeg gjør noen småfeil, men det får bare briste og bære, men jeg blei så sjokkert når jeg så resultattavla, sier hun videre til NRK.

– Jeg er sjokkert fordi alle andre også kjører bra her nede. Men når jeg så de første som kjørte i rennet tenkte jeg at dette kan jeg også klare, sier Mowinckel.

– Ingenting å tape

TV Norge-ekspert Kjetil André Aamodt mente Mowinckel like gjerne kunne vunnet.

– Det er så fortjent. Du kjører best av alle. Du kjører feilfritt hele veien. De ni hundredelene kan gå begge veier, men du kommer litt sent inn mot målhoppet. Det er noe å jobbe videre med mot Beijing om fire år, sier Aamodt til Mowinckel i målområdet.

Mowinckel har opplevd et eventyrlig mesterskap i Sør-Korea. Sølvet i OL-utforen er hennes andre medalje i mesterskapet.

– Å få det til på denne dagen er bare helt vilt. Det er det som er kult med OL. Det er ingenting annet som gjelder enn å få ut sitt beste. Du må samle all energi på den ene omgangen. Du har ingenting å tape, og det er utrolig deilig. Jeg har ikke hatt noe press, og derfor har jeg lykkes, forklarer Mowinckel.

I tilllegg takker hun Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud for gode råd før utforen.

– De to gutta er fantastiske. De gav meg noen gode tips før løpet, og det fungerte i dag, smiler Mowinckel.

PALLEN: Sofia Goggia fra Italia tok gullet foran Ragnhild Mowinckel og amerikanske Lindsey Vonn. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Tidenes resultat

Med sine to OL-medaljer er Mowinckel tidenes norske kvinnelige OL-alpinist. Det er hele 82 år siden forrige OL-medalje for alpinkvinnene – da Laila Schou Nilsen tok bronse i kombinasjonen i 1936 (Garmisch-Partenkirchen).

– Det er bare en uvirkelig følelse. Jeg hadde allerede klart en medalje etter storslalåmen. Men at jeg nå står her med to medaljer er vanskelig å fatte, sier Mowinckel.

– En sølvmedalje for Ragnhild i utfor er et løp for historiebøkene, mener Kjetil André Aamodt.

Dette var Norges 30. medalje i dette OL.

– Jeg har hatt mange store dager her nede. Men et utforsølv til Ragnhild er sterkt. Hun har aldri vært på pallen i utfor før, og kjører bunnsolid, skryter sportssjef Claus Ryste.