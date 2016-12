Mowinckel med karrierebeste i tåkehavet: – Et steg i veldig riktig retning

Ragnhild Mowinckel (24) kjørte inn til karrierebeste, da hun under tunge forhold ble nummer fire i storslalåm onsdag.

– Jeg er bare utrolig glad, selv om det er nærme pallen. Det er uansett et steg i veldig riktig retning. Selv om det ikke gikk helt i dag, er jeg nærmere enn jeg noen gang har vært, sier hun til NRK.

Alpinisten fra Molde hadde tidligere en femteplass fra 2014 som beste plassering i verdenscupen.

Hun var beste norske utøver etter første omgang, da hun var nummer ti.

Tøffe forhold

I andre omgang kom tåka og snødrevet, og flere slet med å hamle opp med de tøffe forholdene.

Det gjorde derimot ikke Mowinckel, som tok ledelsen.

– Dette er Ragnhild på sitt beste under veldig vanskelige forhold, sa NRKs alpinekspert Paul Arne Skajem.

– Ja, nå synes jeg hun er veldig tøff i hodet, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

For Mowinckel betød den dårlige sikten en mulighet, ikke en begrensning.

– Jeg tenkte bare at alle ville slite, men at underlaget er bra. Så selv om du ikke ser, så er det fullt mulig å gjøre noe. Jeg ville bare ta den sjansen og håpet at jeg var den som ville gjøre noe bra med forholdene i dag. Så får heller andre frike ut litt, sier hun.

Shiffrin best igjen

Tessa Worley ble nummer tre i rennet, Viktoria Rebensburg nummer to og Mikaela Shiffrin vant igjen.

Nina Løseth ble til slutt nummer 16, mens Kristin Lysdahl ble nummer 17.

Fredag er det nye muligheter for Mowinckel, med slalåm i Semmering. Og pilen peker i riktig retning etter niendeplass tirsdag og fjerdeplass onsdag.

– Den peker absolutt i riktig retning. Jeg får bare ta med meg det jeg har gjort her nå og den følelsen jeg har, og ta det med inn i neste konkurranse, sier hun.