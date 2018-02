Mowinckel med i kampen om OL-medalje

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Andre omgang fortsetter kl. 05.45.

Etter dager med utsettelser og kanselleringer ser været på sin side ut til å ha lettet i Pyeongchang.

Ragnhild Mowinckel kjørte en god første omgang og la seg 55 hundredeler bak ledende Manuela Mölgg. Mikaela Shiffrin ligger på en foreløpig andreplass og Federica Brignone på tredje.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er litt vanskeligere i dag. Det å ligge på fjerdeplass etter først omgang er ikke noe jeg gjør hver dag, så jeg er veldig fornøyd. Jeg må bare rette opp litt småting før andre omgang, sier Mowinckel til NRK.

– Hva gjør det vanskelig?

– I hovedsak er det snøen, og det er jo et stort tema. Snøen her er veldig ulik europeisk snø, og det er jo det vi har kjørt på før. Det gjør det litt vanskelig å finne timing på ting. Og det er mye kanter her, sånn sett er det litt vanskelig å finne retning og sy det sammen, sier Mowinckel.

– Hun er virkelig på skuddhold

Sportssjef i alpint, Claus Ryste, er imponert over hva Mowinckel viste i første omgang.

Claus Ryste Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det var en sterk første omgang, og hun henger godt med. Hun er virkelig på skuddhold. Det er en krevende storslalåm. Den er ganske lang. Det blir fryktelig spennende i andre omgang.

Han presierer også at underlaget er en av de største utfordringene.

– Det er et spesielt underlag, og vi ser at det er en del favoritter som ikke er med. Og det er den største spenningen, om hun har funnet det som funker på denne snøen her, for den er veldig «grippy», sier Ryste.

Nina Haver-Løseth fikk det ikke til å stemme og var 2,51 sekunder bak Mölgg i mål og kom inn på en foreløpig 18.-plass.

Kristin Lysdahl er 2,83 sekunder bak lederen på 21.-plass.