Mowinckel like utenfor pallen

Ragnhild Mowinckel leverte lørdag sitt beste verdenscuprenn siden hun kom tilbake fra skade for om lag et år siden. Mowinckel kjørte inn 1.45 sekunder bak vinneren Lara Gut-Behrami og det holdt til en fjerdeplass.



– Det var utrolig digg. Det var deilig å få det til igjen, sier Mowinckel til NRK.



– Det året her har jeg vært mye nærmere enn jeg har vært på lenge. Nå begynner jeg å tro på den kjøringa jeg har inne.



Bak sveitsiske Gut-Behrami fulgte italienske Sofia Goggia og Mikaela Shiffrin. Amerikaneren var 27 hundredeler foran Mowinckel, men fjerdeplassen betyr mye for den norske alpinisten.



– Det er utrolig deilig når den jobben du har gjort, det du har vært igjennom, og så ser du at det var vits. Det var verdt det. Det er kanskje det som betyr mest akkurat nå, sier Mowinckel.