Mowinckel et stykke unna pallen

Gjerts ampre beskjed til Jakob under OL-oppkøyringa: – Du lever i di eiga jævla koko-verd

Jakob Ingebrigtsen vann OL-gull, men i Team Ingebrigtsen kjem det fram at det periodevis var svært høg temperatur i oppkøyringa. Til NRK seier Gjert Ingebrigtsen at han er skuffa over eigen trenarinnsats inn mot Tokyo-leikane.