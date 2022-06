Mowinckel åpner for OL i 2026

Ragnhild Mowinckel (29) uttalte etter OL i Beijing at det skulle bli hennes siste. Nå gir hun Cortina d'Ampezzo 2026 en liten sjanse.

– Den er innenfor fire år. Jeg tar ett år av gangen. Jeg har sagt til meg selv at den dagen jeg føler jeg ikke har så mye mer å gi eller å få, så er jeg ferdig. Fire år er veldig lenge. Man har kommet i en alder der man merker at man begynner å synge på siste verset. Rent fysisk, at kroppen har jobbet med dette i mange år, men også i hodet. Men per nå er jeg veldig motivert, sier Mowinckel til NTB.