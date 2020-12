Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Nok ein gong kunne Liverpool juble over siger. Etter kampen tok Mourinho eit oppgjer mot oppførselen til Klopp.

– Viss eg oppfører meg som han på sidelinja har eg ikkje kjangs til å bli verande. Da blir eg kasta ut eitt minutt seinare. Av ein eller annan grunn så er eg annleis, sa Tottenham-manageren til britisk TV etter kampen.

– Eit veldig urettferdig resultat

Mykje stod på spel da serieleiaren og serietoaren møttest til kamp på Anfield. Båe laga hadde 25 poeng før kveldens kamp, og berre målforskjellen gjorde at Tottenham var øvst.

Det såg lenge ut til at det skulle fortsette å vere slik. For det var uavgjort heilt fram til Roberto Firmino heada inn 2–1 på overtid.

– Uavgjort hadde vore eit dårleg resultat med tanke på prestasjonen, så du kan tenke deg korleis det kjennest å tape, sa ein oppgjeven Mourinho.

– Det er eit veldig urettferdig resultat. Det beste laget tapa, la han til.

Det kunne sjå ut til at dei to managerane ikkje såg same kamp.

– Utruleg fortent siger, og eg er veldig glad, sa Klopp med sitt sedvanlege glis.

På kritikken frå trenarkollegaen svarer han kategorisk.

– Ingen krangling rundt det. Eg trur han har fortalt det til deg allereie, sa Klopp.

Han får støtte hjå fotballeksperten i TV 2.

– Det er ein ganske dryg påstand, men dei hadde ganske mange sjansar, sa Erik Thorstvedt etter å ha høyrd intervjuet med Mourinho.

– Det har nærmast vore overkøyring

Liverpool spelte ein god første omgang, og gjekk opp i leiinga da Mohamed Salah sitt skot gjekk via Eric Dier og i mål.

STYRING: Skotet til Salah gjekk via beinet til Dier. Foto: Clive Brunskill / Reuters

– Mohamed Salah fornektar seg ikkje. Han auser inn mål på Anfield, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Det har nærmast vore overkøyring, sa Semb.

Det blei troll i ord, for like etter blei Son Heung-min spelt gjennom og han var sikker aleine med keeper.

TOPPSKÅRAR: Son Heung-min sette inn sitt 11. mål for Tottenham denne sesongen. Han er Spurs sin toppskårar i ligaen. Foto: Jon Super / AFP

– Dei slår tilbake, trass i at dei har vore underlegne i spelet. Det er styrka deira, sa TV 2s fotballekspert Nils Johan Semb da 1–1 var eit faktum.

Liverpool dominerte første omgang. Dei hadde ballen 73 prosent av tida og hadde sju avslutningar på mål.

– Eg synest Liverpool har vore gode. Me veit kor vanskeleg det er å bryte ned Tottenham og Liverpool har gjort veldig mykje riktig i det offensive spelet sitt, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre i pausen.

Brant sjansane

I andre omgang såg Spurs betre ut til å begynne med.

– Eg skulle gjerne vore i den garderoben og høyrd kva Mourinho sa i pausen. Dei har sett annleis ut dei første fem minuttane i andre omgang enn dei gjorde i heile første omgang, sa Semb.

Tottenham fortsette å skape dei største sjansane. Eit kvarter ut i omgangen sette Steven Bergwijn ballen i stolpen.

– Sjansane til Bergwijn er kjempestore sjansar, sa Mourinho etter kampen.

– Dei sjansane må ein sette om ein skal slå Liverpool på Anfield, sa Semb undervegs i kampen.

MISBRUKTE: Steven Bergwijn hadde to gode moglegheiter til å sende bortelaget opp i leiinga. Foto: Peter Powell / AFP

Og akkurat det skulle han få rett i. For på overtid steig Roberto Firmino til vêrs på ein corner, og på vakkert vis sende han Liverpool opp i leiinga.

– Wow For ein heading. Eg er så glad på hans vegne, sa Klopp etter kampen.

– Jurgen klopps Liverpool avgjer på overtid. Det var oppskrifta da Liverpool vann ligaen førre sesong. Skal det bli oppskrifta i år også, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker da kampen var over.