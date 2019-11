Mourinho takket ballgutt etter Tottenham-utligning: – Det viktigste bidraget

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er ballgutten som får klem på benken. Han hadde det kjappe kastet, kommenterte Viasats Arnstein Friling.

Det var ingen som skjønte noe da det skjedde.

Det som tilsynelatende var et vanlig innkast fra Serge Aurier til Lucas Moura sikret sistnevnte fri bane nedover dødlinja, hvor han fikk slått 45 grader ut til Harry Kane som bredsidet inn utligningen.

Reprisene viste at det slettes ikke hadde blitt noe av scoringen uten den reaksjonssterke ballgutten. I etterkant av jubelscenene ruslet Mourinho bort til Tottenham-benken og ga gutten «high five» som takk for innsatsen.

– Det er assist det der, utbrøt Viasat-kommentatoren

– Det er lov å tenke kjapt! Strålende av Mourinho, la Friling til.

På Twitter hylles guttungen. En Twitter-bruker skriver: «gi den ballgutten en kontrakt», men en annen kaller bidraget det viktigste i kveldens kamp mot grekerne.

Som belønning fikk ballgutten sitte på benken sammen med trenerteamet og spillerne.

Marerittstart for Mourinho

José Mourinhos Tottenham hang ikke sammen de første minuttene.

Store avstander mellom lagdelene og spillerne gjorde at Karim El Arabi fikk spasere inn i farlig rom og fyre av fra rundt 20 meter med venstreslegga. Ballen lå i nota før keeper rakk å gå ut i full strekk. En drømmestart for kaptein Omar Elabdellaoui og Olympiakos.

Mer trøbbel for portugiserens lag etter 19 minutter. Hjørnespark fra venstre ble stusset til Ruben Semedo som scoret et av karrierens enkleste mål fra to meters hold. Hans andre i mesterligaen.

– Det var en skuffende start, det vet vi, sier Tottenhams kaptein Harry Kane til BT Sport.

– Det var en motbakke, men vi klarte å score mål og det føles godt å ha sikret avansementet til utslagsrundene, la Kane til.

En forsvarstabbe i forsvaret til Olympiakos sørget for Tottenhams redusering, signert Dele Alli, før ballguttens «berømte» målgivende sikret 2–2.

Aurier fikk drømmetreff etter innlegg fra venstre og sendte ballen i mål, helt nede ved stolperota.

Kane var frempå igjen kvarteret før slutt og sørget for at det endte 4–2 i Nord-London.

– Vi var på vei mot tap da manageren besluttet å dytte innpå en mer offensiv rettet spiller i Christian Eriksen. Hvem som helst kunne blitt tatt ut etter de første 20 minuttene våre. Heldigvis var det et godt bytte som fungerte, sa Dele Alli etter kampen til BT Sport.