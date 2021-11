José Mourinho lovet at det skulle bli annerledes når Bodø/Glimt kom på besøk til Roma. Men Ola Solbakken sendte Glimt i ledelsen, og dermed ble Mourinhos menn buet ut til pause. Det ble ikke bedre da Botheim sendte Glimt i ledelsen igjen, og det til slutt endte 2-2.

Det betyr at Bodø/Glimt fortsatt leder gruppen i serieligaen. De har med andre ord alt i sine hender og er på vei mot avansement.

Absurd TV-intervju

Jan Åge Fjørtoft møtte en mildt sagt irritert Mourinho etter kamp, og serverte seerne et absurd TV-intervju. Han spurte portugiseren om hva han synes om kampen.

– Dommeren må forklare, for de snakker ikke, sa Mourinho.

– Hva gjorde dommeren galt?

– Så du kampen?

– Ja, men jeg vil høre det fra ditt ståsted.

– Si det, du, sa Mourinho.

– Synes du det burde vært straffespark?

– Kom igjen! sa Mourinho.

– Nei, jeg vil at du skal fortelle meg, svarte Fjørtoft.

– Fortell meg hva du så, gjentok Mourinho.

– Jeg kunne ikke se det så høyt på tribunen, forklarte Fjørtoft.

– Så du ikke på skjermen? spurte portugiseren.

– Så du mener dommeren tok seieren bort i dag?

– Selvfølgelig, svarte Mourinho.

Fjørtoft gjentok flere ganger at han ville at Mourinho skulle forklare hva han var misfornøyd med, men måtte etter hvert fokusere på prestasjonen til Glimt.

REAGERTE: Kjetil Knutsen mener at Roma-spillerne og Mourinho var ofte borte hos fjerdedommer eller hoveddommer. Foto: Alberto Lingria / Reuters

– De er et godt lag. De har to skudd, de scorer to mål. Vi skulle hatt to straffer, sier Mourinho.

– Bitter mann

Intervjuet fikk alle i Viasports studio til å reagere.

– Det er fint å ha noen å legge skylden på. Det er en bitter mann, mente Pål-André Helland.

Tidligere programleder og reporter i TV 2 Davy Wathne var også kritisk til Roma-sjefen.

– Sterkt av Jan Åge Fjørtoft å stå i det når José Mourinho kjører det eldste trikset i boken: «Så du kampen?». Men offsiden på 2-2 slapp portugiseren å kommentere, skrev Wathne.

Knutsen svarte følgende på dommerkritikken fra Mourinho.

– Jeg vet ikke, men jeg har ikke merket så mye til det. Det var en dommer som var voksen der ute. Du ser måten de (Roma-spillere) angriper dommeren. Det er et spill og det er et spill etterpå. Vi kan ikke snakke om 2-2-scoringen. Jeg driter i hva de mener, jeg tenker på det vi kan gjøre, sier Glimt-treneren.

Knutsen og Glimt fikk litt kritikk og litt ros av Mourinho på pressekonferansen.

– Jeg likte Glimt bedre på hjemmebane (i 1-6-tapet på Aspmyra). I dag var det to skudd og to mål. Det er ikke kritikk, men en måte å drøye tiden. Men jeg er glad i laget, sa Mourinho på pressekonferansen.

Misfornøyd på sidelinjen

På pressekonferansen trakk en italiensk journalist frem at hjemmesupporterne viste sin misnøye.

– Jeg fikk ikke med meg det. Jeg fokuserte bare på kampen, sa Mourinho kort.

TV-bildene viste en Mourinho som var svært aktiv langs sidelinjen og virket tidvis rasende på eget lag.

Portugiseren hadde gjort sju endringer fra kampen på Aspmyra, så ting kan tyde på at det var flere spillere han ikke var fornøyd med fra forrige kamp.

Han mente blant annet at kunstgresset og været bidro til tap i Bodø. Det kunne han ikke denne gangen, noe som ble påpekt.

– Ikke er det kunstgress, ikke er det stiv kuling, ikke er det snø i lufta. Men Bodø/Glimt leder på Olympia Stadion i Roma, sa Viasport-kommentator Roar Stokke.

– Ikke noe vær å skylde på. Ikke noen fasiliteter å skylde på. Ikke noe kunstgress å skylde på. Ingen undervurdering å skylde på, skrev den tidligere TV 2-kommentatoren Kasper Wikestad på Twitter.

Det skal sies at Roma hadde noen enorme sjanser som de ikke klarte å kvittere ut i scoringer før helt på tampen av kampen. Dermed måtte lagene gå i garderoben med ett poeng hver.