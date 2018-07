Kritikken mot José Mourinho ble på ingen måte mindre etter at Liverpool slo Manchester United hele 4-1 i en treningskamp natt til søndag.

Da Liverpools sveitsiske nysignering, Xherdan Shaqiri, satte inn det siste målet på et brassespark like før slutt var ydmykelsen total.

Etter kampen tonet Mourinho ned tapet med å påpeke at toppspillere som Paul Pogba og Romelu Lukaku ikke var der, og at det ikke var gode lag fra klubbene som stilte.

– Jeg ville ikke brukt pengene mine på å se disse lagene, sa han.

– Stolt

Liverpool kontrollerte kampen som ble spilt på Michigan Stadium i USA, og førstemann på scoringslista var Sadio Mané. Senegaleseren satte 1–0 for Liverpool på straffe etter 28 minutter.

Xherdan Shaqiri scoret etter bare fire dager i Liverpool. Det gjorde han likeså godt med et vakkert brassespark. Foto: Jeff Kowalsky / AFP

Ledelsen varte ikke så lenge, for Manchester Uniteds 22-årige midtbanespiller Andreas Pereira slo tilbake med et nydelig frispark og utlignet tre minutter senere.

Etter pause kom Liverpool sterkt tilbake og dominerte foran et publikum på over 100.000 tilskuere. Først var det Daniel Sturridge, for øvrig på pasning fra Shaqiri, som i 66. minutt viste at han slett ikke skal avskrives som ferdig på topp ennå, tross mange og lange skadefravær. Han satte 2–1.

Åtte minutter etterpå fikk Liverpool ny straffe, Sheyi Ojo gjorde jobben sin og manager Jürgen Klopp kunne notere 3–1. Så kom Shaqiris spektakulære brasse, etter pasning fra unge Ben Woodburn åtte minutter før full tid.

– Jeg er veldig stolt av å ha scoret det flott målet og jeg håper det kommer mange flere, sier han i et intervju på Liverpools Twitter-konto.

Kritiserte dommerne

Og for dem som tror dette var en vennskapskamp for å varme opp før sesongen, fjernet Liverpools og Englands Adam Lallana all tvil i forkant av matchen.

– Aldri, nei. Ingen av disse kampene er vennskapelige, spesielt ikke når du har stemningen og fansen her. Det føles akkurat som en vanlig kamp, sa midtbanespilleren i intervju med hjemmeklubbenes nettside.

I etterkant av kampen vil nok neppe Uniteds Mourinho være enig i at det føltes som en vanlig fotballkamp.

– Dommerne, de kom ved en feiltakelse. De ble ringt opp av baseballforbundet. De trodde det var en baseballkamp. De kom hit og det var fotball, og de måtte stille opp i en fotballkamp, kommenterte han i sedvanlig sarkastisk maner.