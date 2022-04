Mourinho bøtelagt for millionar: – Han ønskjer å flytte fokuset

Scenene for snart ei veke sidan er langt frå første gong José Mourinho og støtteapparatet hans har skapt overskrifter for ikkje sportsleg framferd.

Ei oversikt frå Sky Sports viste at Mourinho allereie i 2018 hadde vorte bøtelagt for nesten 3,4 millionar norske kroner av Det Engelske Fotballforbundet (FA). I tillegg kjem alle bøtene frå Uefa og andre nasjonale forbund.

Seinast førre månad fekk han 280.000 norske kroner i bot og to kampars suspensjon etter å ha sparka ein ball opp på tribunen i sinne etter ei dommaravgjerd i slutten av februar.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp meiner Mourinho skil seg ut frå resten av topptrenarane i verda.

– Han er ganske ekstrem. Han bruker verkemiddel og grep som mange andre ikkje bruker. Han føler at han er villig til å gå over nokon grenser og verke usympatisk og småleg for å setje motstandarane ut av spel og skape irritasjon, forklarer Torp.

– Han ønskjer openbert å flytte fokuset bort og forvirre. Målet hans er å tømme motstandaren for energi, held eksperten fram.

Førre veke var det målvaktstrener Nuno Santos som skapte overskriftene.

I FOKUS: José Mourinhos mangeårige keepertrenar skapte overskrifter i den første kvartfinalekampen mot Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Det er eit kompliment

Han meiner det psykologiske spelet er ein viktig del av måten Mourinho motiverer spelarane sine på.

SKUMMELT: Carl-Erik Torp meiner retorikken og narrativet til Mourinho kan vere skremmande.

– Han skaper eit tydeleg oss mot dei-bilde. Veldig ofte dannar han eit bilete av at folk er ute etter han og Roma. Eit slikt forskrudd bilete av situasjonen bruker han for alt det er verd. Det trur eg han kjem til å bruke for å motivere spelarar og supporterar. Det er skummelt kva slags retorikk og narrativ han lagar, seier Torp.

At Mourinho og støtteapparatet hans har vore så oppteke av kva som skjer på sidelinja bør Bodø/Glimt ta som eit kompliment, ifølgje Torp.

– Det er eit kompliment fordi dei ikkje har kontroll på situasjonen og ikkje er komfortable. Dei klagar på banen, vêret osb. Det hadde ikkje skjedd om dei hadde hatt kontroll. Dei blir desperate.

Slike provokasjonar, påstandar og skuldingar med varierande grad av truverde har vorte eit viktig verktøy for Mourinho som du kan sjå under:

Løpeturen:

Augneblinken der José Mourinho for første gong fekk heile merksemda i verda var ikkje utan kontrovers det heller. Etter å ha slått ut Manchester United frå Mesterligaen i 2004 sprinta portugisaren nedover sidelinja i vill jubel. Feiringa vart ikkje teken godt imot av den framtidige klubben hans, men bileta har vorte historiske.

Foto: IAN HODGSON / Reuters

Påstandar om United-juks:

Før Mourinho sjølv fekk ansvaret på Old Trafford, var han involvert i fleire kontroversar med dei raude djevlane. Etter ein cupkamp i 2005 skulda Chelsea-trenaren United for juks, filming og at Sir Alex Ferguson hadde påverka dommaren i pausen. Det heile enda med 5000 pund (ca. 60.000 kr) i bot for portugisaren.

Foto: JON SUPER / AP

Falske skuldingar mot Rijkaard

Etter å ha vorte slått ut frå Mesterligaen av Barcelona i 2006 skulda Mourinho Barcelona-trenar Frank Rijkaard for å ha besøkt dommaren i pausen før Didier Drogba vart utvist. For det fekk han to kampars suspensjon og ei bot på 8900 pund (ca. 100.000 kr).

Foto: GUSTAU NACARINO / Reuters

Wenger-klinsjen

José Mourinho og Arsène Wenger hadde ein lengre feide utanfor banen, først og fremst drive fram av portugisaren. I 2014 kalla han Arsenal-trenaren for «ein spesialist i å feile» – ni år etter å ha kalla Wenger for ein «kikkar».

– Eg trur han er ein «kikkar». Han liker å sjå på andre menneske. Det er nokre menneske som har store teleskop heime for å sjå kva som skjer i andre familiar. Han snakkar, snakkar, snakkar om Chelsea, sa Mourinho.

Foto: CARL RECINE / Reuters

Eva Carneiro

Portugisaren skjelte ut sitt eige helsepersonell etter at dei sprang ut på banen for å behandle Eden Hazard mot hans vilje i 2015. Mourinho fjerna Eva Carneiro frå støtteapparatet i éin kamp, og returnerte aldri før ho forlét klubben.

Foto: IAN KINGTON / AFP

Angrepet på Vilanova

Kanskje Mourinhos mest kontroversielle augneblink, og det som liknar mest på tumultane på Aspmyra kom i hans dagar i Real Madrid. Etter ein spansk supercup-kamp i 2011 stakk portugisaren Barcelonas assistenttrenar Tito Vilanova i auget.

– Eg har vore høfleg og oppført meg som ein mann og ikkje fall til bakken ved første berøring. Eg veit ikkje kven Vilanova er, sa han.

Foto: JUAN MEDINA / Reuters

