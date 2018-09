Grunnen skal ifølge El Mundo være at spansk lov sier at en første forseelse og dom på under to år i en ikke-voldssak, kan føre til at man soner betinget. Han slipper dermed fengsel.

Manchester United-manageren skal også angivelig være ilagt en bot på like under 20 millioner norske kroner.

Inntekter til skatteparadis

Mourinho skal være beskyldt for skattesvindel på 2,9 millioner euro, noe som tilsvarer snaue 30 millioner norske kroner. Manchester United-manageren skal ha akseptert en seks måneders fengselsdom i to tilfeller av såkalte såkalte økonomiske forbrytelser, hvor han unndro inntekter fra beskatning.

Det skal angivelig ha foregått ved at Mourinhos inntekter fra bilderettigheter havnet i et selskap i skatteparadiset De britiske Jomfruøyer.

En rekke fotballstjerner har for øvrig enten blitt etterforsket eller dømt i spansk rett på grunn av denne praksisen, blant annet brasilianske Neymar, Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Tonet ned undersøkelser

Skatteunndragelsessaken mot Mourinho knytter seg til hans tid i den spanske hovedstaden og som trener for Real Madrid mellom 2010 og 2013. De to tilfellene av lovbrudd fant sted i 2011 og 2012.

Mourinho tonet ned alvorligheten av skattesaken i november i fjor. I en lukket høring i spansk rett benektet han noen befatning med lovbrudd. Han insisterte i stedet på at han forlot Spania i 2013 «med både informasjon og overbevisning om at skattesituasjonen hans var helt lovlig», skriver The Mirror.

Noen år senere gjorde han heller ikke noe stort nummer ut av at han ble bedt om å betale mer i forbindelse med skatteundersøkelsene mot ham,.

- Jeg svarte og jeg svarte ikke imot. Jeg betalte og signerte en offisiell avtale med med myndighetene, hvor alt definitivt er avsluttet, sa han den gangen ifølge samme avis.

Tungt også sportslig

Saken har dermed pågått i en tid hvor Mourinho og hans lag har slitt. Manchester United åpnet sesongen med to tap og én seier. Tre poeng på like mange kamper var ikke godt nok for omgivelsene og portugiseren har vært under knallhardt press.

Det ble imidlertid en liten opptur da Burnley ble slått 2-0 borte i helgen. United gikk dermed inn i landslagspausen på en tiendeplass, seks poeng bak ligaleder Liverpool.