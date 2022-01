Møtte tilfeldigvis Skarstein i løypa: No vil «Pølsa» gå Birken på kjelke

Pettersen var ikkje framand for å slå av ein prat, og den praten førte til både kjelkeprøving, ny treningskompis og ein ny idé.

– I fjor gjekk eg Birken på slalåmski, og i år har eg lyst å prøve det på kjelke. Eg kjem ikkje til å vinne, og det kjem ikkje til å bli lett, men det er ein kjempekul utfordring, seier Pettersen entusiastisk til NRK.

LATTERMILDT: Pettersen og Skarstein. Foto: PRIVAT

Kjelken gav meirsmak, og no har han lyst å vere den personen som kan få Skarstein til å føle seg litt mindre einsam denne vinteren.

Var søkande etter råd

Birgit Skarstein har stått utanfor langrennslandslaget denne sesongen, på grunn av sponsorbråk med Skiforbundet. Det har ikkje vore ein optimal oppkøyring for kvinna som både satsar roing og langrennspigging.

Ho har ingen trenar, og få har vore til stades for å gi ho innspel på skiteknikk, men så dukka Pettersen opp. Han er tidlegare langrennsløpar og no aktuell i Mesternes Mester.

Tre gonger har dei trena saman denne vinteren, og han har komme med tips om korleis Skarstein som roar kan tilpasse kroppen sin til å fungere best mogleg i langrennsløypa.

– Det er ikkje alltid at eg treng å gå på rein skiteknikk, men kanskje nøydd å tilpasse litt til den kroppen eg har. Han er jo ein ganske habil stakar, så han har gitt meg veldig mange stake-tips, seier Skarstein til NRK.

EMOSJONELT: Skarstein etter fjerdeplass i VM i snøsport. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sjølv vil ikkje Pettersen ha noko av æra for Skarstein sine prestasjonar i løypa, men fortel at han tykte det var særdeles interessant å finne ut korleis ho kunne overføre sin sterke ro-muskulatur til langrenn.

– I og med at ho har vore utanfor landslaget, hadde ho ingen å sparre med. Eg følte ho var veldig søkande etter tips og råd, og då sa eg at vi kunne ta nokre økter saman, fortel Pettersen.

OL-medaljøren utdjupar:

– Det at eg fekk lov å trene med ho, set eg minst like stor pris på som ho gjorde. Dama er vanvitig inspirerande, seier han.

Likte langrennspigging

Under treningsøktene fekk han i tillegg lov til å prøve kjelken hennar, og det gav meirsmak.

PÅ KJELKE: Øystein Pettersen fekk prøve ein av kjelkane til Skarstein. Foto: PRIVAT

– Eg blei overraska over kor mykje skifølelse det var i ein slik kjelke. Det var rett og slett kjempemoro, seier han.

Det er enno usikkert om Birkebeinerennet blir noko av, men om det blir det, håpar Pettersen at han kan få låne kjelken til Skarstein og sette i gong med «stuntet», som han kallar det.

– Eg har lyst å sjå korleis eg gjer det, og om eg klarar det, seier han.

Skarstein smiler breitt når NRK fortel om Pettersen sine planar.

– Eg støtter initiativet hundre prosent. Og sjølvsagt skal Øystein få låne kjelken. Eg skal heie han heilt i mål, seier ho og ler.

– Korleis trur du det kjem til å bli?

– At Øystein er ein uredd, leiken kar som tør å ta ein utfordring på strak arm, det veit eg jo, men at han er så tøff, at han vil gå Birken på kjelke, det er innmari artig. Han kjem til å kjenne det i heile kroppen, fortset ho.

Birkebeinerrennet er eit 54 kilometer langt renn som strekk seg frå Rena til Birkebeiner stadion i Lillehammer. Det er planlagt 19. mars i år.

I GODT DRIV: Birgit Skarstein i opningsløpet i VM. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vil trene Skarstein

I eit sterkt intervju med NRK etter konkurransen torsdag, opna Skarstein seg om einsemda ho har kjent på gjennom vinteren og i oppladinga til VM.

– Eg er relativt ekstrovert og får mykje energi av å vere saman med folk. Det har kosta ganske mykje å vere å så mykje aleine, og eg har vore usikker på om det har halde heilt inn, sa ho, mellom anna.

Sjå intervjuet her:

Det beit Pettersen seg merke i.

No vil han gjerne stille opp for Skarstein på vegen mot Paralympics i Beijing.

– Eg vil i alle fall rekke ut handa og seie at viss ho treng noko hjelp, så tykkjer eg det berre er kjekt. Det siste eg vil er at ho skal gjere noko ho føler blir eit offer for, seier Pettersen.

Han meiner at ingen medalje er stor nok, om ein ikkje har det bra på vegen mot den medaljen.

– Eg seier ikkje at eg kjem til å ha ein magisk effekt på Birgit, men viss det får ho til å føle seg betre på vegen dit, så er det vel suksess, er det ikkje?

Han stiller opp med glede.

– Eg skal ikkje ha ei krone for det. Birgit er ei dame eg let meg inspirere av, og dette kjem eg til å tene like mykje på personleg, som ho eventuelt gjer sportsleg, avsluttar han.

Det tykkjer Skarstein er stort. Etter VM i snøsport skal Skarstein på langrennssamling med ro-landslaget, og ho håpar Pettersen tar turen.

– Det kan jo hende at nokre av dei andre gutane på ro-laget òg kunne hatt godt av litt teknikksparring, avsluttar ho.