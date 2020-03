Onoda var en japansk soldat som satt på post i den filippinske jungel fra 1944.

Han nektet å akseptere at 2. verdenskrig var over og trodde alle som forsøkte å fortelle ham det motsatte var agenter for fienden, altså USA.

Først i 1974 ble han overtalt til å overgi seg og komme ut av jungelen på øya Lubang, nordvest på Filippinene.

For alle andre hadde krigen vært over i nesten tre tiår.

HJEM - TIL SLUTT: Her har Hiroo Onoda nettopp landet i Tokyo i 1974. Foto: JIJI PRESS / Afp

Sport blir aldri krig. Men den sta motvilje mot å innse det alle andre har skjønt for lengst, er noe universelt.

For første gang siden allerede nevnte krig har en hel verden innsett at helt ekstraordinære tiltak er påkrevd for å bidra til å dempe spredningen av smitte.

Dette inkluderer sportens store verden. Denne er oftere enn vi vil innrømme kynisk, korrupt og umoralsk. I dette ligger en intens motvilje mot å avlyse arrangementer som betyr rettighetspenger, premier og sponsorinntekter.

Men nå har snart samtlige organisasjoner, ligaer og forbund innsett alvoret og tatt de nødvendige og solidariske grep.

Som betyr én eneste ting: Avlysning og utsettelse av alle arrangementer på ubestemt tid, helt ned på løkkenivå.

De eneste linjene som ikke er trukket, er de lengste, som i dette tilfellet betyr avgjørelsen om EM i fotball og OL i Tokyo blir utsatt eller faktisk avlyst. Disse omfattende avgjørelsene kommer mye fortere enn vi hadde trodd så sent som for kort tid siden.

Selv mektige Premier League måtte til slutt gi opp sine i overkant standhaftige planer om å fortsette å gjennomføre kamper, om enn for tomme tribuner, etter at Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi torsdag ble bekreftet smittet av korona.

Og denne ukes runde i europacupene i fotball blir den siste på veldig lenge. På høy tid, om vi skal tro FC Københavns norske trener, Ståle Solbakken.

KRITISK TIL UEFA: FC København-trener Ståle Solbakken. Foto: Scott Heppell / Scott Heppell

Avlysningsavvikerne

Og så er det disse unntakene – eller avvikerne, i dette tilfellet. Som nekter å innse det åpenbare. Vi burde egentlig mest av alt gå løs på det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Mens verden ellers har satt seg selv på vent, insisterer de i disse dager å gjennomføre verdenscupen i finske Kontiolahti.

Og har forsvart det med at de har hatt tomme tribuner og begrenser antall mennesker på arenaen til under 500. Ingen hører lenger på slikt. Dette er kynisk opportunisme vi kun aksepterer så lenge det er i Norden og nordmenn vinner. Når IBU først skal ta grep, insisterer de på å gjennomføre jaktstartene lørdag før de avlyser. Hvilket er ren pseudo-ansvarlighet.

Mixedstafettene søndag lever man mye lettere uten, rent kommersielt sett. Verdenscupavslutningen i Holmenkollen neste helg er heldigvis avlyst i sin helhet – takket være Oslo kommune.

Men det finnes andre absurde utslag av motviljen mot å innse det alle andre har akseptert for lengst. FIS har ikke villet komme med beslutningen om å avlyse resten av skisesongen før i dag, fredag.

Det som har gjenstått er langrennsavslutningen i Nord-Amerika. Dette skulle først være en såkalt tour, med renn i Minneapolis i USA, Canmore og Quebec i Canada. Så ble rennene avlyst, først i Minneapolis, så i Canmore.

Igjen sto bare Quebec. Og et skrikende savn av handlekraft fra lederne i FIS.

De norske lederne tok ansvar på eget initiativ. Allerede tirsdag bestemte ledelsen i Norges Skiforbund at ingen norske løpere skulle til Nord-Amerika. De eneste protestene kom absurd nok fra Russland.

Meningsløse reiser

I og med at det ikke kom noen klare signaler fra FIS, som henviste til nasjonale helsemyndigheter, sendte veldig mange andre nasjoner sine løpere og støtteapparat på lange, dyre, klimaskadelige og ikke minst smitterisikable flyturer til Canada.

Først i dag får de vite at reisene var på alle måter meningsløse.

Etter at det måtte gå så langt at Canada selv trakk sine løpere fra rennene i Quebec før de endelig ble avlyst. Og løpere fra en rekke nasjoner kan forberede seg på like lange hjemturer til uker i karantene.

I Trondheim sitter Johannes Høsflot Klæbo og er uvanlig og forbilledlig klar i sin dom over fremgangsmåten til FIS, som han overfor NRK kaller både flau og trist.

Samtidig kan han med dette feire en fortjent seier i sprintverdenscupen.

FORTVILET: Johannes Høsflot Klæbo har savnet grep fra FIS etter koronautbruddet. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Den meningsløst mektige Moustafa

Det han ikke får muligheten til, er å benytte ferien til å følge det norske håndball-landslaget for menn i deres kamp for en OL-plass på hjemmebane i Trondheim i april.

Fordi Korea er en av motstanderne og ikke slipper inn i landet, ble kvalifiseringen først flyttet. Ikke avlyst eller utsatt, men flyttet.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) og dets mektige president siden 2000, egyptiske Hassan Moustafa, insisterte nemlig på at OL-kvalifiseringene skal gjennomføres. For den allmektige og særdeles egenrådige Moustafa virker tv-avtaler og mest av alt egen prestisje viktigere enn hva verden for øvrig mener.

Først fredag, etter massiv kritikk fra spillere og ledere, kom beskjeden om at kvinnenes kvalifiseringskamper er utsatt til juni.

Det er uansett helt uaktuelt at det blir et OL i den japanske hovedstad allerede i slutten av juli, etter at en hel verden i fellesskap har innført de mest omfattende tiltak og restriksjoner siden 2. verdenskrig.

Og mens vi nevnte den japanske soldat Onoda, som holdt på sin sta krig helt til 1974, var det en landsmann av ham, Shoichi Yokoi, som holdt ut nesten like lenge.

Han ble funnet på stillehavsøya Guam bare to år tidligere, 27 år etter at krigen var over. Da han returnerte til hjemlandet, ble han tatt imot som en helt. Selv sa han bare «Jeg er skamfull, men jeg er tilbake».

Hassan Moustafa og hans like kommer aldri til å kjenne på den følelsen.