Sander Sagosen ga motstanderne mye å bryne seg på. I første omgang ba Barcelona-treneren spillerne sine utfordre nordmannen i forsvar.

– Vi kjempet oss igjennom det. Det er det som er så fantastisk med dette laget. Vi står i dritten sammen og kjemper alltid sammen der ute. Det er derfor vi har gullmedaljen nå, sier Sander Sagosen selv i et intervju på Viasat.

– Det er fantastisk. Jeg er veldig stolt og sliten. Det har vært en berg-og-dal-bane.

Selv om det ikke hindret Kiel-seier, var ikke taktikken ubegrunnet. For Sagosen har nemlig slitt med forsvarsspillet og etter de to tominutterne levde han farlig.

– Han tok en egen timeout for å kommunisere at de skulle gå på Sagosen etter at han hadde fått to utvisninger, sier NRKs håndballekspert Geir Oustorp om Barcelona-trenerens grep.

– Det var i utgangspunktet et veldig smart grep, for uten Sagosen hadde ikke Kiel vunnet denne kampen.

I sin første sesong med Kiel vant Sagosen sin første mesterligatittel. Foto: Ina Fassbender / AFP

Levde farlig

Men etter de to utvisningene måtte Kiel-trener Filip Jícha ta grep for å hindre en tredje tominutter – og rødt kort.

Løsningen ble at han ble satt på ving i forsvar de gangene han ikke rakk å bytte. Heldigvis for Sagosen holdt han kampen ut.

– Det at han klarer å levere gull med en gang, sier litt om fenomenet Sander Sagosen, sier Oustorp.

Et heltent Kiel hadde ikke vunnet mesterligafinalen siden 2012. Men etter åtte år, på tampen av 2020, gikk trofeet til det tyske laget.

Sagosen pådro seg to tominuttere tidlig i kampen. Foto: Ina Fassbender / AFP

Måltavla viste til slutt hele 33–28 i favør Kiel. Og spillerne var i ekstase de siste sekundene.

– Veldig kult at vi har to norske som har store roller i laget som vinner, sier Oustorp.

– Før i dag så var Børge Lund den eneste nordmannen som hadde vunnet mesterligaen for herrer, så det sier litt om hvor norsk herrehåndball står i dag.

Sagosen og landsmann Harald Reinkind kunne notere seg både sin første finale og dermed også første seier i mesterligaen. Sistnevnte kom til klubben i 2018, mens Sagosen kom så sent som i sommer.

– De vinner målvaktsduellen

Barcelona var de store forhåndsfavorittene, og har vunnet de tre siste oppgjørene lagene imellom. Men til pause stod det 19–16 til Kiel, som dermed hadde et godt utgangspunkt for den andre omgangen.

Harald Reinkind spiller for den tyske klubben og tok sin første tittel. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters

– Barcelona var favoritter før kampen. De har sett solide ut i hele høst og var gode i semien. Men i dag synes jeg Kiel er klart best, og så vinner de målvaktsduellen, sier Oustorp.

For med blant annet viktige redninger av målvakt Niklas Landin, klarte Kiel å holde Barcelona bak seg fra start. Og de holdt dem bak seg helt til slutt og seieren var i boks.