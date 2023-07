Superløp av Nordås – nest best i Norge gjennom tidene

Med tiden 13.05,38 avanserte Narve Gilje Nordås til andreplass på listen over beste nordmenn gjennom tidene på 5000 meter. Bare europarekordholder Jakob Ingebrigtsen har løpt raskere.

Det var personlig rekord med over ti sekunder for løperen som trenes av Gjert Ingebrigtsen.

Tiden er også under VM-kravet på 13.07. Dermed har 1500-meterløperen muligheten til å løpe to distanser under VM i Budapest.

Tiden hodt til femteplass på 5000-meteren i belgiske Heusden lørdag kveld. Den ble vunnet av Cornelius Kemboi fra Kenya på 13.00,68.