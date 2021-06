Trønderne har hatt en svak sesongåpning med fem tap og to uavgjort på 11 kamper, og er i øyeblikket langt unna både Bodø/Glimt og Molde på tabellen.

Det begynte dårlig for RBK også denne gangen. Og det var fra en av sine egne de skulle få det.

Den tidligere Rosenborg-helten Pål André Helland startet for Lillestrøm, og brukte kun 12 minutter på å score mot sin tidligere klubb. Men jubelen ble kortvarig for veteranen.

Det gikk nemlig kun sju minutter før han plutselig signaliserte at han måtte byttes ut. Helland har slitt med skadeproblemer de siste årene, men det er usikkert hva som var grunnen til at han måtte kaste inn håndkleet. Det kunne imidlertid se ut som han hadde lyskeproblemer.

– Det var utrolig deilig å score, sier Helland til Discovery.

Pål André Helland scoret og ble skadet i kampen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Målløs omgang

Helland skiftet klubb til Lillestrøm før denne sesongen, etter å ha fått beskjed om at han ikke ville bli satset på i Rosenborg.

Flere mål enn dette ble det ikke de første 45 minuttene, til tross for et massivt Rosenborg-press utover i omgangen.

– Det var katastrofe, sa RBK-spiss Guillermo Molins i pausen om førsteomgangen.

– Vi må bare trykke på, sa en ikke spesielt fornøyd Åge Hareide i pausen.

En tilsynelatende stadig mer bekymret Åge Hareide fulgte andre omgang med en bekymret mine i ansiktet. For det var ikke mye å glede seg over for Rosenborg-treneren. Lillestrøm skapte ikke mye, men Rosenborg slet mot et hjemmelag som var godt organisert i forsvar.

Rosenborg hadde riktignok flere store sjanser helt mot slutten av kampen, men lyktes aldri å utligne mot de gulkledde.

Og til slutt punkterte altså Gjermund Åsen kampen med sin scoring like før slutt. Åsen spilte en strålende kamp mot klubben han er på utlån fra.

En del av publikum hadde tatt med seg regnbueflagg på stadion. (Skjermdump: Eurosport).

Regnbueflagg på stadion

Hareide har måttet tåle hard kritikk etter at han i et intervju uttalte at pride var propaganda og at slike markeringer ikke hørte hjemme i fotballen.

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, mente blant annet at treneren burde ha møtt opp i regnbuefarger på Åråsen i forbindelse med Rosenborgs kamp mot Lillestrøm.

Akkurat dét gjorde ikke Hareide.

– Jeg ville gjerne ha en debatt rundt det, det er ikke noe verre enn det, sa han på spørsmål om pride-bråket hadde forstyrret forberedelsene til fredagens kamp.

RBK-treneren har i ettertid beklaget bruken av ordet propaganda. Han mener likevel at Uefas nei til å lyse opp Allianz Arena i München i regnbuefarger var en riktig vurdering.

Akkurat den oppfatningen så ikke ut til å bli delt av alle som var på Åråsen fredag. Det ble gitt ut regnbueflagg utenfor stadion, og en del hadde tatt med seg flagg inn på stadion.

Men noen større markeringer eller protester mot Åge Hareides uttalelser ble det ikke på Åråsen.