Møter massiv motstand hjemme i Japan: Til NRK slår OL-sjefen tilbake

– Et trygt og sikkert OL vil bli verdens første globale arrangement etter denne globale krisen. I en verden delt av covid-19, tror jeg lekene vil bety spesielt mye for å vise solidaritet og sameksistens, sier Seiko Hashimoto.

Om 65 dager skal OL-ilden etter planen tennes på den storstilte Olympic stadium sentralt i Tokyo. For lederen for Tokyo-OLs organisasjonskomité er det svært hektiske dager, men etter å ha deltatt på et testarrangement for BMX i storbyen, hvor det totalt bor nærmere 38 millioner mennesker, tar hun seg tid til å svare på NRKs spørsmål på e-post.

På høflig japansk vis beklager Hashimoto at det har tatt litt tid, og påpeker at de gjør alt i sin makt slik at lekene skal bli trygge, og at de er klare for å ønske utøvere fra hele verden velkommen.

TRAVEL: Seiko Hashimoto og flere OL-delegater er her samlet for å overvære en av flere test-konkurranser før OL. Foto: Eugene Hoshiko / AP

Men motstanden mot OL vokser stadig i vertslandet, og får mye oppmerksomhet. Søndag viste en meningsmåling gjennomført av Asahi Shimbun at hele 80 prosent av de spurte ønsket å utsette eller avlyse sommerens leker. Da de hadde tilsvarende undersøkelse for en måned siden, svarte 35 prosent av de ønsket en avlysning.

Siden da har smittetallene økt, og i forrige uke var det i snitt snaue 6500 mennesker som testet positivt daglig. Da ble også unntakstilstanden i flere regioner forlenget. Underskriftskampanjer signeres, og tirsdag kom 6000 leger i hovedstaden med en innstendig bønn om avlysning i et offentlig brev, skriver Reuters.

En av begrunnelsene de viser til er at det ofte er stor pågang av pasienter som får helseproblemer grunnet varmen i sommerperioden, og de mener at et OL vil bidra til at flere mennesker dør.

MOTSTAND: Protestene mot OL har vokst de siste ukene. Her demonstreres det foran OL-stadion i Tokyo. Foto: KYODO / Reuters

Fikk jobben etter oppstyr

Så hvordan er det å forberede et OL når skepsisen fra innbyggerne er så stor?

– Vi har stor forståelse for de ulike meningene på grunn av covid-19-situasjonen nå. Den er under stadig endring. Vi tror at de mange tiltakene satt i gang av Japans regjering, bystyret i Tokyo og andre administrative områder vil hjelpe oss å forbedre situasjonen, svarer Hashimoto.

– Vi håper at livet er tilbake til det normale som snart som mulig, og vi vil fortsette å jobbe tett med alle som er involvert i forberedelsene for et trygt og sikkert OL til sommeren, fortsetter 56-åringen, som etter egen idrettskarriere har vært svært politisk engasjert i hjemlandet.

Hun tok over jobben i februar, etter at daværende OL-president Yoshiro Mori kom med en upassende uttalelse om kvinner, som gjorde at han måtte trekke seg.

Hashimoto forteller at de siste ukene har gått med på å besøke og observere ulike test-stevner, og forsikre at disse gjennomføres problemfritt. Hun arbeider også tett både med Den internasjonale olympiske komité (IOC), Den internasjonale paralympiske komité (IPC), Japans regjering, byrådet i Tokyo og de andre arrangørstedene.

– Er du redd for at lekene vil bli kansellert eller utsatt i siste øyeblikk?

– Det har ikke vært noen slike samtaler mellom regjeringen i Japan, bystyret i Tokyo, IOC eller IPC. Vi vil fortsette jobben tett med alle relevante organisasjoner for å gjennomføre trygge leker, svarer Hashimoto.

SJEFER: Seiko Hashimoto deltok på et digitalt møte med blant annet IOC-president Thomas Bach i slutten av april. Å avlyse lekene var ikke et tema. Foto: FRANCK ROBICHON / AFP

Strenge, spesifiserte tiltak

Og hun mener det er forsvarlig å avholde det gigantiske idrettsarrangementet, etterfulgt av Paralympics – så fremt reglene som lages også følges. En ny versjon av den 59 sider lange regelboka «The Playbook» ble nylig lansert. Alle tiltakene i forbindelse med pandemien er også det Hashimoto beskriver som den største utfordringen de har.

– Tiltakene i «The Playbook» var betydelig oppdaterte som en respons til den siste tids omstendigheter, inkludert de siste spredningene av viruset. Reglene var spesifisert i detalj, og omfatter alle som kommer til OL og hva som gjelder under oppholdet i Japan. Disse reglene vil hjelpe til å sikre trygge leker, sier Hashimoto.

Blant tiltakene er at alle må bruke munnbind til enhver tid, og holde avstand. Utøvernes rom skal luftes hver halvtime. Alle må levere en detaljert plan for hvor man oppholder seg, og hvem man skal møte de første 14 dagene man er i Japan.

Utøvere skal koronatestes hver dag, mens journalistene får målt temperaturen på arenaene, og man må laste ned en smittesporingsapp på telefonen. Det er heller ikke tillatt å bruke kollektivtrafikk, eller besøke andre steder i byen, som severdigheter eller restauranter.

I juni kommer det enda en ny versjon av «The Playbook». Den vil også ha vitenskapelig data, tilbakemeldinger fra helsearbeidere og erfaringer fra andre internasjonale mesterskap.

– I fjor sommer ble arrangert flere konkurranser, og siden det har en rekke større arrangementer blitt avholdt rundt i verden, og det har frem til nå ikke vært stor risiko i forbindelse med disse, påpeker Hashimoto.

Har deltatt i sju OL

Derfor er også rådet til alle som kommer til OL klart:

– At alle deltakerne samarbeider er essensielt for å få et suksessfullt OL. Det er helt avgjørende at absolutt alle som kommer til Japan forplikter seg til å bidra til trygghet og sikkerhet for lekene. Det inkluderer å forstå reglene vi har laget og følge dem mens de er her, fastslår OL-presidenten.

PÅ PALLEN: Seiko Hashimoto (t.h.) har tatt medaljer både i OL og VM som skøyteløper. Her fra OL i Albertville i 1992, der hun tok bronse – bak tyske Gunda Niemann (sølv) og Jaqueline Börner (gull). Foto: Dave Caulkin / Ap

Den tidligere skøyteløperen og banesyklisten har selv deltatt i sju OL. Hun uttrykker stor forståelse for utfordringer og usikkerhet utøverne har følt på det siste drøye året. Det er også en av grunnene til at hun vil være med på å avholde et OL der sikkerhet hele tiden blir satt først.

– Både for dem som deltar og for innbyggerne i vertslandet, så alle utøverne kan innta scenen med selvsikkerhet og stolthet.

Det vil være første gang et OL blir arrangert etter en utsettelse. Hashimoto mener gjennomføringen vil være langt mer enn et sportslig høydepunkt, spesielt for hennes hjemland Japan.

– Verden står overfor enestående utfordringer, både med covid-19, samfunn med stadig flere eldre, matmangel, fattigdom og terrorisme. Dette er en mulighet til å vise verden hva Tokyo som by og Japan som nasjon gjør for å løse disse problemene og problemer som gjelder hele verden, sier OL-presidenten.