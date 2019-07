Mens fremmøtet vanligvis har ligget mellom 50 til 75 stemmeberettigede delegater, er det nå forventet 150-175 – altså mer enn en dobling.

Teoretisk kan det komme 283 delegater, viser forbundets dagsferske medlemstall.

Magnus Carlsens Offerspill SK får 41 av disse, altså cirka 15 prosent, men det er ingen garanti for hvor mange som stiller – hverken fra Offerspill SK eller andre klubber.

NRK har kartlagt synspunktene hos noen av de største sjakklubbene i Norge, men vi presiserer at dette er under halvparten av forventede delegater ved kongressen:

Offerspill SK 41 stemmer – ja til avtalen

Stavanger 5 stemmer - 3 ja og 2 nei

Oslo Schackselskap 8 stemmer - nei

SK Stjernen (Oslo) 7 stemmer - nei

Bergen 6 stemmer - 4 nei og 2 ja

Nordstrand Sjakklubb 5 stemmer - fristilt (klubben opplyser at delegatene vil stemme både ja og nei)

Fredrikstad 4 stemmer - trolig nei (ikke endelig avklart)

Trondheim 3 stemmer - nei

Tromsø 3 stemmer - nei

Kristiansand 2 stemmer - fristilt

Sevland (på Karmøy) 2 stemmer - 1 ja og 1 nei

Drammen 2 stemmer - nei

Lillestrøm 2 stemmer - 1 ja og 1 nei

Sjakklubben av 1911 (Oslo) har fire stemmer, men de vil ikke ta standpunkt før fredag 5. juli.

Av de 83 delegatene som ikke er fristilt, vil 48 stemme for avtalen, mens 35 (hvis Fredrikstad ender på nei) vil stemme mot.

41 av disse stemmene tilhører altså Offerspill Sjakklubb.

– Åpent

– Det er helt uvisst hva som blir utfallet, mener Petter Fossan.

Han er leder for Stavanger Sjakklubb, en klubb der styret var delt i synet på avtalen.

– Jeg svarer det samme hver gang jeg blir spurt om det, og jeg ser andre gjør det samme: Her er det veldig åpent, sier sjakkforbundets generalsekretær Geir Nesheim.

Offerspill Sjakklubb står med sine 1021 medlemmer for den store økningen i antall medlemmer og delegater, men det store sponsorspørsmålet vil føre til enda mer deltagelse også generelt, påpeker Nesheim.

Den omstridte avtalen vil eventuelt sikre Norges Sjakkforbund nærmere ti millioner kroner i året. Motytelsen er at forbundet skal drive aktiv lobbyvirksomhet mot politikerne for å få endret enerettsmodellen som gir Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enerett på pengespill i Norge.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae har tatt et tydelig standpunkt mot sponsoravtalen.

Han synes det er vanskelig å se for seg at nei-siden skal vinne mot Offerspills 41 stemmer, men mener NRKs gjennomgang tyder på at det kan være en motbevegelse.

Bae peker på prosessen der Carlsen betalte for de 1000 første medlemmene i klubben.

– De som ikke har hatt noen avklart mening rundt selve avtalen, kan ha reagert på det grepet. Er det nok til å oppveie de 41 delegatene Magnus Carlsen kom med? Det er det store spørsmålet før søndag, mener Bae.

Vurderer forslag om utsettelse: – Dårlig prosess

Med saken på agendaen forutså NSF stor interesse, og valgte derfor et ekstra stort lokale for kongressen.

Flere i sjakkmiljøet har uttrykt på sosiale medier at de har fått for liten tid til å sette seg inn i en så stor sak, og flere har tatt til orde for å utsette saken til en ekstraordinær kongress senere på året.

– Det kan vi ikke utelukke, sier Nesheim.

Forbundets lover krever at sakspapirene skal gjøres kjent én måned på forhånd. Det gjorde de også denne gangen.

Bærum Schakselskap er blant klubbene som har reagert. Bærum har fire delegater, men det er foreløpig ikke bestemt om klubben stemmer 2-2 eller 3-1.

– Det har vært en dårlig prosess, og det er ugreit å gi klubbene så kort frist. Forslaget burde vært sendt ut på høring i god tid før kongressen, slik at klubbene hadde fått mulighet til å involvere medlemmene i større grad. Vi fikk forslaget sendt midt i sesongavslutningen og ville ikke droppe et slikt høydepunkt til fordel for et medlemsmøte, sier leder Gisle Bjugn til NRK.

Bjugn opplyser at Bærum Schakselskap vurderer å komme med forslag om en ekstraordinær kongress.

– Uten at jeg vet konsekvensene av dette, vil et utsettelsesforslag kunne være bra slik at endelig beslutning blir bedre forankret blant medlemmene. Fremgangsmåten har vært dårlig, og saken har nok skapt langvarige uvennskap hvor hovedpersonene har hatt harde ordvekslinger med hverandre på Facebook, sier Bjugn.

Generalsekretær Nesheim opplyser at flere fra både for- og mot-siden har reist temaet om for kort frist.

– Det er heller ikke nytt, og det har vært tema ved vanskelige saker. Nå får man sakspapirer tidlig i juni opp mot ferietid, og det gir klubbene for liten tid til god saksbehandling. Antakeligvis må vi se på om vi skal sende papirene ut lenge før, sier Nesheim, som påpeker at en eventuell lovendring av frist for sakspapirer ikke kan behandles før ved neste kongress.

– Dette kan brukes som et argument for å skyve spørsmålet om sponsoravtalen til en ekstraordinær kongress?

– Ja, hvis noen foreslår det, vil det bli behandlet på kongressen. Det har ikke vært nevnt formelt, men det kan komme, sier Nesheim.

Peter Fossan har også kjennskap til at noen har luftet muligheten for en utsettelse, men mener det kan bli problematisk.

– Husk at dette er en forretningsavtale med to parter. Det er ikke sikkert Kindred vil være med på det, påpeker Fossan.