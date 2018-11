Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi kløner det til for oss selv, helt unødvendig, selvfølgelig, sier Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth, som naturlig nok var skuffet etter å ha mistet en mulighet til å sikre opprykk til eliteserien allerede i dag.

Før kampen mot Viking fikk Mjøndalen «pep-talk» av en som virkelig vet hvordan man vinner, nemlig den abdiserte skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen, men det hjalp ikke nevneverdig:

Etter at Mjøndalen tok en tidlig ledelse ved kaptein Gauseth, var det Viking som dominerte etter pausen. Da rant målene inn, og gjestene fra Stavanger scoret hele fire ganger.

– Synd vi ikke kunne gi mer

Det ble spenning i kampen da Viking i tillegg scoret et selvmål som ga stillingen 3-2, men ikke lenge etter satte Even Østensen ballen i mål på nytt for gjestelaget.

Sluttresultatet ble dermed 4-2 til Viking, som nå leder førstedivisjon med ett poeng foran Mjøndalen.

Vikings Zlatko Tripić jubler etter en av Vikings fire scoringer mot Mjøndalen. Laget er i høyeste grad fortsatt med i opprykkskampen etter seieren. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg synes vi er feige i oppspillsfasen, spiller mye langt og gir bort initiativet til Viking. Det liker jeg ikke. Men godt gjort av Viking å komme hit og vinne, det er det jammen ikke mange som gjør, sier Gauseth.

– Det var intensivt, akkurat slik som en toppkamp skal være. Synd vi ikke kunne gi mer til de som kom hit i dag, legger han til.

Den planlagte opprykksfesten er dermed utsatt én uke.

Mjøndalen ville ha vært klare for eliteserien med seier i dag, men nå må tre lag vente helt til siste runde spilles i førstedivisjon neste søndag for å få avgjort hvem som rykker direkte opp.

– Dramatikk til siste slutt

Det er nemlig to lag som rykker rett opp, og i tillegg til Viking og Mjøndalen kan også Aalesund sikre en av de to første plassene på tabellen (se tabell i bunnen av artikkelen).

– Nå blir det dramatikk til siste slutt, fastslår Viking-trener Bjarne Berntsen.

Viking-trener Bjarne Berntsen var storfornøyd etter kampen, men føler seg ikke trygg på at det blir opprykk ennå. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg synes vi var det beste laget i førsteomgang også. Jeg er stolt av måten vi sto imot, og så fikk vi et fantastisk angrepsspill i andreomgang. Vi er veldig fornøyde, legger han til.

– Begynner du å se eliteserien blinke i det fjerne?

– Det er for tidlig for det. Selv om vi leder, så kan alle vinne, sier Berntsen.

De tre lagene er i alle tilfeller sikret playoff, siden de vil havne på topp seks i årets førstedivisjon uansett, men må altså smøre seg med litt mer tålmodighet for å få vite hvem som rykker direkte opp.

Mjøndalen har tabelljumbo Florø i årets siste kamp, mens Aalesund møter Strømmen og Viking møter Kongsvinger.

– Dette er ikke tiden for å synes synd på oss selv. Vi har matchball borte mot Florø, fastslår Gauseth.

Ole Einar Bjørndalen sto for pep-talken før møtet med Viking. Bjørndalen hadde nemlig tapt et veddemål mot Mjøndalen-supporter og NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix