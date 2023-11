Mot fornyet kontrakt for Avaldsnes

Regjeringen bevilger 100 millioner kroner til idretten

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner som fordeles via Norges idrettsforbund til lag og foreninger i geografiske områder der de sosioøkonomiske forskjellene er store – over hele landet.

Dette vil bli vedtatt fredag i statsråd.

– Regjeringen har besluttet å bruke 100 millioner kroner til idretten. Aktiviteter lokalt etter modell på de 125 millionene vi gav i mai. Sånn at man kan utjevne forskjeller, senke kontingenter og bidra til utlånsordninger gjør det lett for idrettslagene å inkludere barn og ungdom som står utenfor, sier Lubna Jaffery, Kultur- og likestillingsminister til NRK.

Leder for Oslo Idrettskrets Marcela Monstserrat Fonsesca Bustos jubler over tildelingen.

– For Oslo idrettskrets, men for hele norsk idrett er dette en festdag. Hva det betyr for idretten å kunne tilby tilbud til alle de som i dag kanskje er usikre på om de kan fortsette med idrett. Nå kan vi si at Regjeringen er med å bidra til at vi kan få til at alle kan være med i idretten de har lyst til, sier hun.