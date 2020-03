– Det er dramatisk og må oppleves svært dramatisk for alle som er involvert, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

For langrennssjef Espen Bjervig er det svært travle dager. Mars, april og mai er månedene langrenn spikrer alt av planer for den kommende sesongen.

Han innrømmer at koronaviruset og dets konsekvenser gir svært krevende arbeidsforhold ettersom at grenen langrenn er vant til å jobbe ekstremt planmessig, men at de bare er nødt til å håndtere situasjonen med strenge myndighetsrestriksjoner og en knalltøff økonomisk situasjon.

Samlinger utgår – mot null høydedøgn

I første omgang har trenerne og Bjervig besluttet at alle aktiviteter frem til sommeren utgår. Samlingene på Sognefjellet og i Bø i Telemark utgår. Frem til det skal eliteutøverne drive egentrening og ha kontakt med trenerne gjennom dataskjermen.

UTGÅR? De norske herreløperne, her på plass i Font-Romeu i Frankrike i september i fjor, får etter all sannsynlighet ikke reist tilbake denne sesongen. Foto: Berit Roald

Etter sommeren spriker det litt hva de ulike elitelagene gjør. Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg har for vane å reise til USA på høydesamling. Landslagstrener Geir Endre Rogn tror den utgår for de to kvinneprofilene.

Fellessamlingen for elitelaget i høyden i Frankrike i august og september henger i en syltynn tråd. Det samme gjør samlingen i Italia i oktober.

– Slik verden ser ut nå, så henger alt det i en tynn tråd. Vi må planlegge etter noen scenarioer. Det ene er at verden er normal etter sommeren. Det andre at den er delvis normal slik at man kan holde på med vanlig aktivitet i Norge. Det siste er at det ikke er normalt og vi må trene for oss selv.

– Men jeg tror det er svært begrenset hva vi kan gjøre, om vi i det hele tatt kan gjøre noe, av utenlandssamlinger ut mot høsten og vinteren, slår Bjervig advarende fast.

– Tankevekker

Torgeir Bjørn mener på sin side at den økonomiske nedgangen gir noen muligheter. Norges Skiforbund var på et tidspunkt nær konkurs etter OL på Lillehammer.

Selv om forbundet den gangen etter hvert ble reddet, fikk heller ikke skiløperne i den økonomiske krisen verken treningsstipender eller reisegodtgjørelse for å nevne noe. Men det endte godt, erindrer NRK-eksperten.

– Man bretter opp ermene og gjorde jobben likevel. Kanskje dette kan bli en tankevekker. En vekker på hva som er viktig. Du trenger bare å ha mulighet til å sove, spise og trene. Det å få en påminnelse som de kan komme styrket ut av, sier Torgeir Bjørn.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her sammen med kommentatorkollega Jann Post. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Stipend kan forsvinne

For én ting er norske og utenlandske myndigheters restriksjoner på hva man kan bedrive av aktivitet i dag og tiden fremover. Norges Skiforbund kunne tidligere denne uken fortelle at den økonomiske situasjonen hos dem er svært alvorlig.

De har et realisert tap på 27 millioner kroner etter at en rekke arrangementer ble avlyst. Det beløpet kan nær doble seg om alt går galt med andre inntekter dette året. Som for eksempel sponsorinntekter.

Bjervig forteller at heller ikke et yndet sponsorobjekt som langrenn er skånet fra det som skjer i både norsk økonomi og verdensøkonomien nå. Blant annet er det ikke kommet noen avklaring på hvem som blir langrenns hovedsponsor etter at avtalen med Sparebank1 nå går ut i mai. Den sørget for et stort stipendbeløp til hver eliteutøver på godt over 100.000 kroner i året.

Bjervig er klar på at det beløpet har hatt mye å si for de mindre profilerte utøverne på elitelag.

– Akkurat per nå er vi inne i den avtalen. Utøverne har de stipendene de har. Lønninger og stipender er det siste man tar tak i når det er krevende økonomisk. Vi prøver å verne om det. Men jeg kan ikke garantere at det blir slik i fremtiden.

– Men det kan forsvinne?

– Ja, det kan det, sier Bjervig.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Kan kutte i landslagene

April er også måneden for å presentere uttak av landslag i herrer allround, herrer sprint, elitelaget for damer og rekruttlandslag for begge kjønn.

Bjervig er klar på at den økonomiske situasjonen kan komme til å påvirke hvordan landslagsstrukturen blir. NRK kunne i desember i fjor melde at det fra øverste hold i langrennskomiteen ble bedt om et kutt i den allerede rekordstore elitetroppen på 27 løpere (15 herrer og 12 damer).

– Den økonomiske situasjonen gjør at vi må endre på hvor mange utøvere som er på lag og samlingsopplegget. Det viktigste er at vi har et opplegg og et lag som er bra nok til at vi kan hevde oss i verdenscupen og vinne medaljer i mesterskap.

FRA MORO TIL ALVOR PÅ ETT ÅR: De norske langrennsjentene danset seg inn i lokalet da landslaget ble presentert i Holmenkollen i fjor. Nå er stemningen en helt annen og det spøker for et 12 damer stort elitelag kommende sesong. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Fra før av er det snakket om 1–2 utøvere færre totalt sett neste sesong. Blir det enda færre?

– Ja, det kan det. Men det er helt avhengig av hvordan ting utvikler seg. Det skjer så mye endringer fra dag til dag, sier Bjervig, som avslutter slik:

– Satsingen vi gjør i Norges Skiforbund er et speilbilde av den økonomiske situasjonen. Vi er ikke statlig finansier, men av samarbeidspartnere som står i en kjempetøff krig. Det er høy risiko på den driften vi har nå. Vi er avhengige av samarbeidspartnere som har det godt og som kan fortsette å støtte oss.