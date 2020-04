Mot endring i verdenscupen: Vil sende stjernene til «B-renn», turrenn og langløp

Det kan bety store omveltninger i rennprogrammet for Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo, der de må gå renn de enten aldri har gått før i Norge eller renn de gikk da de var mye yngre.

– Må tenke annerledes

For akkurat nå i april måned tror ikke Espen Bjervig verdenscupen og VM i sin helhet blir avlyst – men heller ikke at den blir gjennomført som planlagt.

Langrennssjefen spår blant annet at det kan bli vanskelig å krysse landegrenser ved flere av verdenscupdestinasjonene.

I tillegg gjør eventuelle karanteneregler ved reise både til konkurransestedet og hjem igjen at det blir nær umulig å forholde seg til flere konkurranser over kort tid på forskjellige steder.

– Vi må tenke annerledes. Det kan bli færre renn i utlandet, sier Bjervig nå.

– Må korrigeres og endres

Vegard Ulvang, leder av langrennskomitten i Det internasjonale skiforbundet, er helt på linje med Bjervig. Siste vurdering for om det blir verdenscup eller ikke kommer trolig på et høstmøte siste uken i oktober i år.

– Det ligger en foreløpig kalender på bordet, som i og for seg er vedtatt på intensjonsnivå, hva tror du er sjansen for at den blir gjennomført slik som den ligger der?

– Med det jeg leser i nyhetene i dag, vil jeg tro det er svært små sjanser for at den kan gå som planlagt. Det er stor sannsynlighet for at den må korrigeres og gjøres noe med, sier Ulvang.

FIS-TOPP: Vegard Ulvang, her fra tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scan

Landslagsløpere må stille

Derfor har Bjervig med flere i Norges Skiforbund begynt å se på alternative måter å holde interessen og attraktiviteten for langrenn oppe. For han tror det vil bli mulig å gjennomføre mange skirenn i Norge med norske deltakere.

– Vi må tenke hva vi har av skirenn som kan være interessante for publikum og TV-seere. Vi kan sende utøverne våre på Norgescup og løfte statusen på de rennene til et nytt nivå. Vi må kanskje be landslagsutøverne våre stille på turrenn.

Norgescup regnes for ordens skyld for å være nivået under både verdenscup og Skandinavisk cup.

MÅ TENKE ANNERLEDES: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet tidligere i sesongen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

På spørsmål om det er interesse for å gå disse rennene – når det tross alt er begrenset med både premiepenger og null verdenscuppoeng i spill – sier Bjervig følgende:

– Det er ikke noen økonomi til å øke premiepenger i flere av arrangementene. Men vi kan si at alle de beste løperne må stille til Norgescup, vi kan plukke de ut til gå Holmenkollmarsjen, eller Birken. Vi bestemmer noen løp der hele landslaget kommer og konkurrerer. Da kan vi klare å få bra trykk rundt det også.

Forventer kjempekvalitet

Det er spesielt renn før jul at langrennssjefen ser for seg at problemstillingen kan bli høyaktuell. Det kan den naturligvis også bli etter nyttår.

Han har regnet seg frem til at det bare i Norge er ni Norgescuprenn gjennom sesongen. Det er satt opp verdenscup på Lillehammer og Holmenkollen. Det er to Norgesmesterskap.

– Vi må få konkurrert mest mulig gjennom vinteren. Dersom det er det som er av renn å velge i, så gjør vi det. Men vi kan med våre løpere få renn som blir i kjempekvalitet. Dette er også Pierre Mignerey (renndirektør i FIS) opptatt av. Hvordan vi skal holde liv i ski-idretten hvis vi får en sesong uten verdenscup.

FIS-DIREKTØR: Med ansvar for verdenscuprenn, Pierre Mignerey. Foto: Terje Pedersen

Tror på blest i nasjonale renn i Skandinavia

Mignerey i Det internasjonale skiforbundet (FIS) sier at han er glad Norge nå ser på en slags kriseplan om verdenscupen, eller deler av den, går rett i vasken. Han tror Sverige og Finland er to andre nasjoner som kan klare å sørge for god TV-produksjon i nasjonale konkurranser. Han har imidlertid ikke tro på lignende tilfeller i andre nasjoner i Europa.

På vegne av mindre langrennsnasjoner er han imidlertid ikke så negativ med tanke på hva en sterkt amputert verdenscup vil gjøre med interessen blant utøverne og trenerne selv. I motsetning til i Norge er idretten ofte finansiert med midler fra myndighetene.

– Og de kommer ikke til å stoppe å trene og konkurrere. Langrenn er stort i mange nasjoner når vi snakker om OL. Det er viktig for de nasjonene å være god representert i Beijing 2022. Derfor blir det ikke nedskjæringer i landslag eller rekruttering.

– Det er faktisk kanskje de skandinaviske landene, som er finansiert annerledes, som ender med å tape mer hvis du ser på budsjettene, sier Mignerey.