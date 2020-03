Mot endring etter lang kamp: – Vi kan ikke ha den usikkerheten for våre barn

– Stine Sofies Stiftelse er henrykt over at SV nå vil fremme forslag om å utvide hvilke straffebud som omfattes av politiattest-ordningen. Dette har vært et velkjent hull i regelverket i flere år – nå er det tid for handling, sier juridisk rådgiver i stiftelsen som arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep, Malin Albrechtsen van der Hagen.

Poenget er følgende:



Hvis du er dømt for vold mot barn, er det ikke sikkert at det er synlig på en politiattest. En attest du må levere for å jobbe med barn i et idrettslag.



NRK har den siste tiden rettet søkelys om overgrep i idretten. En rekke personer har pekt på at politiattestordningen slik den er i dag ikke fungerer.

SV tar grep

Stortingsrepresentant for SV, Freddy Øvstegård vil fremme et forslag om endring i politiattesten. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / Marius Nyheim Kristoffersen

Men nå ønsker altså politikerne å gjøre endringer.

– Tiden er inne nå. Folk har tatt til ordet i snart syv år. Derfor fremmer vi et forslag til en utvidet ordning slik at idrettslagene får de verktøyene de trenger, sier stortingsrepresentant for SV, Freddy Øvstegård.

– Vi kan ikke ha den usikkerheten når vi sender ungene våre på fotball eller annet trening.

Voldslovbrudd som ikke gir merknad i dag Ekspandér faktaboks Eksempler på voldslovbrudd som ikke gir merknad på barneomsorgsattesten i dag (i saken omtalt som politiattesten): § 272. Grov kroppskrenkelse Grov kroppskrenkelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om kroppskrenkelsen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge sterk smerte, skade eller død, og for øvrig om den a)har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, b)er begått mot en forsvarsløs person, c)har karakter av mishandling, d)er begått av flere i fellesskap, e)er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne, eller f)er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap. § 273. Kroppsskade Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen. Kilde: Lovdata

SV får støtte om å utvide lovene i politiattest-ordningen.

Statssekretær for Justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H). Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

– Selvfølgelig skal vi gjøre en vurdering om å utvide ytterlige bestemmelser. Det er det rett og rimelig at vi gjør, sier statssekretær for Justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H).

– Dersom SVs forslag om tillegg gjør politiattest-ordningen bedre, vil NIF være positive til det. Vold hører ikke hjemme i idretten, understreker idrettspolitisk rådgiver i Norges idrettsforbund, Per Tøien.

Forventer en rask avklaring

I syv år har Stine Sofies Stiftelse jobbet for en utvidelse av politiattesten, slik at alle straffelover skal gi merknad på attesten.

SV vil presentere forslaget denne eller neste uke og regner med at de får gjennomslag i Stortinget.

Juridisk rådgiver Stine Sofies Stiftelse, Malin Albrechtsen van der Hagen Foto: Stine Sofies Stiftelse

– En av stiftelsens viktigste oppgaver er å forebygge vold og overgrep mot barn og styrke deres rettssikkerhet, at vi nå har kunnet bidra til å gjøre idretten tryggere for barn og unge – gjennom en styrking av politiattestordningen – synes vi er helt fantastisk, sier van der Hagen.



Men en politiattest er ingen garanti mot at en person kan begå vold eller overgrep, mener statssekretæren.

– En politiattest er bare en hjelpemiddel for en arbeidsgiver og idrettsforening, sier Sættem