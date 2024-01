Mot alle lover og trender

De har ingenting her å gjøre. Det sier fotballens lover.

Lag fra lille Norge skal ikke nå kvartfinalen i Mesterligaen, den beste klubbturneringen i Europa. De er for små. De tjener for lite. Det er en klar trend at kvinnefotballen blir mer lik herrefotballen.

Blant herrene har ikke et norsk lag spilt i Mesterligaen siden Rosenborg i 2007–08.

Men nå er Brann blant de åtte beste. Dette er et eventyr i strid med fotballens tyngdekraft.

Mistet halve laget

Denne tyngdekraften fører alt av penger og talent til de store lagene i Europa.

Dette har lenge skjedd på herresiden, hvor gapet mellom store og små vokser hvert år. Siden kvinnefotballen følger etter, skal sjansene for norsk suksess krympe hele tiden.

De siste 13 årene er LSK Kvinner det eneste andre norske laget som har nådd kvartfinalen. De klarte bragden i 2018-19, før gruppespill ble introdusert.

Brann har merket denne tyngdekraften selv.

HAR IMPONERT: Brann-kvinnene, her etter at de sikret 2–2 mot Lyon. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Lenge før bergenserne sikret avansement mot Slavia Praha torsdag kveld, slet de med å holde laget sammen. I januar i fjor hadde Brann vunnet serien og cupen. De ble belønnet med at stjernene skrev under for større lag: Tuva Hansen dro til Bayern München og Lisa Naalsund stakk til Manchester United. Her på NRK ble det skrevet at Brann hadde mistet halve laget.

Slike ting skjer med gode lag fra små nasjoner. Det er her norske lag hører hjemme i fotballens næringskjede.

Og vinnerne er ... Verona

Vi ser den samme tyngdekraften i de store kvinnelige ligaene.

For 15 år siden var de kvinnelige ligaene i England, Italia og Spania stappet med lag som var ukjente på herresiden. Selv de beste kom fra herrelag som var midt på treet. Seriemesterne i Italia var Verona. I Spania var det Levante.

Nå har de store klubbene forstått at kvinnefotball er viktig, noe som har satt i gang de samme økonomiske kreftene som på herresiden.

I dag heter de beste kvinnelagene stort sett det samme som blant herrene.

I toppen i England har den tradisjonelle stormakten Arsenal fått selskap av Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool og Tottenham. I Italia leder Roma foran Juventus. I Spania er Levante fortsatt med, men Barcelona går mot en fjerde strake tittel.

MESTER: Caroline Graham Hansen og Barcelona har dominert kvinnefotballen. Foto: AFP

Et hederlig unntak er Lyon, verdens beste lag det siste tiåret, som forsto verdien av kvinnefotball lenge før rivalene. Men selv Lyon er blitt vippet ned fra den europeiske tronen av Barcelona.

De rike er her for å bli. De største ligaene vokser via fete avtaler med TV-nettverk og sponsorer.

For norsk fotball er det umulig å holde følge.

Forspranget som forsvant

Vi ser den samme trenden i internasjonal fotball.

Også der fikk en håndfull lag et forsprang, spesielt Tyskland, USA, Japan og lagene fra Skandinavia. Norge vant VM i 1995, ikke bare fordi de var best i verden, men fordi land som Spania lå og sov på kvinnesiden.

Nå har de tradisjonelle stormaktene våknet, og forspranget har forsvunnet.

Norge har ikke nådd semifinalen i VM siden 2007. De har røket ut i gruppespillet av EM to ganger på rad, sist gang med 0–8 i sekken mot England.

Norge har ikke blitt så mye dårligere. Alle andre er bare blitt mye bedre.

FIKK JULING: Norge fikk virkelig kjørt seg i EM-kvartfinalen mot England. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Steinalderens storheter

Disse trendene setter konteksten for norske lag i dagens mesterliga.

Norsk suksess skal tilhøre fortiden der også. Da forgjengeren UEFA Women’s Cup startet opp i 2001, knivet Kolbotn og Trondheims-Ørn med de beste. Trondheims-Ørn nådde semifinalen i 2005, før Kolbotn gjorde det samme i 2007.

Nå er kvinnefotballen kommet så langt at denne perioden virker som steinalderen.

Har du hørt om Umeå, FCR 2001 Duisburg og Turbine Potsdam?

Alle tre ble europeiske mestere mellom 2002 og 2010. I dag spiller Umeå og Turbine Potsdam i svensk og tysk andredivisjon. FCR 2001 Duisburg gikk konkurs i 2013, før laget ble innlemmet under MSV Duisburg.

GAMMEL STORHET: Laget til Turbine Potsdam etter at de vant europacupen i 2005. Foto: MICHAEL URBAN / AFP

Dagens mestere er Barcelona. En av gruppene denne sesongen inneholder Ajax, Roma, PSG og Bayern München.

Når alle de store investerer tungt, blir det slik.

Møtte veggen

Derfor blir Mesterligaen stadig vanskeligere for norske lag.

Siden Røa nådde kvartfinalen i 2010, har bare LSK Kvinner gjentatt bedriften utenom Brann. LSK Kvinner har også nådd tre åttedelsfinaler, som er råsterkt, men noen av sammenlagtresultatene gjenspeiler også avstanden opp til eliten.

2017-18: LSK Kvinner 1–7 Manchester City

2018-19: LSK Kvinner 0–4 Barcelona

2020-21: LSK Kvinner 0–4 Wolfsburg

STORFINT BESØK: Her jubler Barcelona-spillerne Natasha Andonova og Melanie Serrano etter seier over LSK Kvinner i 2019. Foto: NTB

Disse smellene sier litt om hva Brann har utrettet. Ikke bare har de kommet seg videre foran Slavia Praha og St. Pölten. De har tatt poeng hjemme mot Lyon, som er blant favorittene til tittelen og står med 13 av 13 seire i fransk liga.

I 90 minutter tettet Brann gapet mellom norsk fotball og de beste.

Budene kommer

Med dette har de vist at norske lag fortsatt kan hevde seg blant de beste.

Denne idretten vil alltid styres av visse økonomiske regler og lover. Men om et knippe flinke spillere (som de i Brann) møter en lovende trener (som engelske Martin Ho) og får med seg en fotballgal by (som Bergen), kan alt skje.

Ingen vet hvor lenge det vil vare. Alt vi ser på herresiden, tilsier at lag som Brann står i fare for å bli plukket fra hverandre før eller siden. Tyngdekraften forsvinner ikke. Stjerner kan selges til større lag, Martin Ho kan lokkes bort.

Men nettopp derfor er det så stort at Brann har kommet hit.

Nettopp derfor må man nyte ferden mens man kan.