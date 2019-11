Landslagsspiller Morten Thorsby er trolig Norges mest miljøbevisste fotballspiller. 23-åringen har kuttet ut unødvendige flyreiser og foretrekker helst å benytte bil eller tog fremfor fly som transport i forbindelse med fotballen.

Før helgen ble det klart at Thorsby, som til daglig spiller i den italienske klubben Sampdoria, er med i den norske troppen til de kommende EM-kvalikkampene mot Malta og Færøyene.

Etter hjemmekampen mot Færøyene på fredag skal Norge fly til Malta, og på dagens pressekonferanse spøkte landslagstrener Lars Lagerbäck med at han ikke har hørt noe om at midtbanespilleren vurderer andre transportmidler til bortekampen.

– Hvis ikke får han vel slå seg sammen med Greta (Thunberg) og ta båt. Jeg vet ikke, humret han på pressekonferansen.

– Det blir fly sammen med laget, det blir det. Dessverre. Det er jo ikke greit egentlig, men det er ingen annen måte å gjøre det på, sier Thorsby til NRK.

SPØKTE: Lars Lagerbäck håper Morten Thorsby blir med på flyet til Malta til tross for at han egentlig er imot å fly. Du trenger javascript for å se video. SPØKTE: Lars Lagerbäck håper Morten Thorsby blir med på flyet til Malta til tross for at han egentlig er imot å fly.

Mener idretten må ta ansvar

Thorsbys miljøengasjement startet allerede da han var i tenårene, og i løpet av karrieren har dette engasjementet smittet over på lagkameratene, blant annet i den nederlandske klubben Heerenveen. Første året han spilte i klubben kjørte alle spillerne bil til treningsfeltet, bortsett fra lysluggen som syklet. Året etter syklet alle.

Idet Thorsby forlot Nederland og Heerenveen, hadde klubben fått et solcelleselskap som draktsponsor, en mer plantebasert kantinemeny og de mest energieffektive stadionet i den nederlandske toppserien, ifølge Dagens Næringsliv.

PROFF: Thorsby har spilt i Heerenveen siden 2014, blant annet sammen med Martin Ødegaard. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Thorsby mener fotballen og idretten må ta et større ansvar enn det den gjør i dag når det kommer til klimakampen, fordi fotballen og idretten treffer veldig mange mennesker på tvers av landegrenser.

– Hvis fotballen kunne tatt et standpunkt der de tok dette (miljø) seriøst, så tror jeg det kunne betydd mye for å få løst de problemene vi har foran oss, sier han og legger til:

– Jeg mener fotballen og idretten generelt må ta et mye større ansvar. Jeg prøver å gjøre min del samtidig som jeg syns det er viktig å snakke om det utad, fordi det er der vi kan starte – at alle kan begynne å snakke om det som det problemet det faktisk er.

LANGTUR: Morten Thorsby brukte tre døgn på turen fra Norge til sin nye klubb Sampdoria i Italia. Her på båten til Danmark. Foto: Privat

Kjøper klimakvoter for å slette eget utslipp

23-åringen mener man kan trekke fram en rekke ulike tiltak for å gjøre fotballen litt grønnere. Samtidig erkjenner han at man i forbindelse med en EM-kvalik står overfor noen begrensninger når det kommer til klimakampen.

– Selvfølgelig er det noen begrensninger for et fotballag når hovedfokuset er å være best mulig forberedt, som gjerne krever at man bruker minst mulig energi på reise. Men fokuset må ligge på det man kan gjøre uten at det går ut over prestasjonen, sier han.

Selv forsøker han å tenke på klimavennlige tiltak han kan gjøre ellers i hverdagen, og har derfor valgt å kjøpe klimakvoter for å gjøre opp for sitt eget CO₂-utslipp.

– Nå har jeg et samarbeid med et norsk selskap som heter Choose der jeg kjøper klimakvoter og støtter fornybarprosjekter. Rundt 10 tonn CO₂ kommer jeg til å slette i år – det er cirka der jeg ligger i året på utslipp inkludert transport i forbindelse med fotballen.