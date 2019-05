Norge – Sverige 36–20 (18–10)

– Deilig, men litt rart, sier Nora Mørk.

Høyrebacken smilte fra øre til øre da navnet hennes ble ropt opp over høyttaleren. Og da den norske nasjonalsangen ble spilt, tørket hun seg under øynene og smilte til lagvenninnene.

– Jeg har tenkt så mye på dette i forkant, og trodde kanskje jeg kom til å gråte, men jeg gjorde ikke det, da, forteller Mørk.

Et stykke igjen

For Mørk har ikke spilt for Norge siden VM-finalen i 2017. 527 dager senere var hun tilbake på banen, i privatlandskampen mot Sverige i Nadderud Arena.

– Vi er alltid glade når dedikerte, hardtsatsende og gode jenter kommer tilbake etter skade, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson til NRK etter kampen.

Han legger til at det er viktig at Mørk tar steg for steg.

– Det er et stykke igjen, svarer han på spørsmålet om hvor mye som skal til for at hun er tilbake i gammel form.

SKADEFRI: Nora Mørk har hatt en lag vei tilbake etter at korsbåndet røk i februar i fjor. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

28-åringen har sakte, men sikkert kommet tilbake etter korsbåndskaden, og har fått noen minutter på banen for mesterligavinner Györ denne våren. Mot Sverige startet Norges kanskje aller største stjerne på benken, hvor hun også engasjerte seg stort i spillet, og etter rundt 11 minutter fikk hun komme inn i angrepene.

Det ble stor jubel i hallen da Mørk satte inn sin første scoring for kvelden–en flyvervariant fra Camilla Herrem–fem minutter senere. Gleden var åpenbar.

– Det er veldig godt å se henne tilbake. Og det betyr veldig mye for Norge å ha henne tilbake nå også, sier TV2s ekspert Bent Svele til NRK.

– Hun trenger litt kamptrening, men du ser hun har det samme blikket. Det er flere pasninger inn til linja enn hun går direkte på selv, men det ser bra ut, legger han til.

Oftedal og Løke på tribunen

Håndballjentene herjet tidvis i møtet med nabolandet, og ledet 18–10 til pause. I andre omgang dro de ytterligere ifra. Ingvild Bakkerud sendte Norge foran med 30 – 16 med 14 minutter igjen av kampen. Til slutt ble det seier med hele 16 mål – Norges største seier over Sverige noen gang.

SCORET ETT: Nora Mørk scoret og hadde en rekke målgivende da hun var tilbake for Norge. Du trenger javascript for å se video. SCORET ETT: Nora Mørk scoret og hadde en rekke målgivende da hun var tilbake for Norge.

Det gjør denne seieren til den største utklassingen av svenskene noen gang.

Og det uten kaptein Stine Bredal Oftedal og Heidi Løke. Begge fikk en smell på mandagens trening og fikk derfor hvile.

Kampen var en del av de norske forberedelsene til VM-kvalifiseringskampene mot Hviterussland kommende fredag (borte) og neste onsdag (hjemme).