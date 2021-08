Mørk svarer kritikerne etter dommerslakten: – Jeg forteller ikke hvordan de skal gjøre jobben sin

– Hva skal jeg si... Jeg leser jo ingenting av det som blir skrevet, hevder Mørk innledningsvis overfor NRK, på spørsmål om hvordan alt styret rundt hennes fokus på dommerne etter semifinaletapet var.

– Folk får bare mene det de vil. Hvis de hadde jobbet i fem år og blitt tatt fra det i siste liten, så skulle jeg likt å se hvem som er rasjonelle. Folk som ikke driver med det jeg driver med, og skal ha en mening om det, det bryr jeg meg lite om. Jeg forteller ikke dem hvordan de skal gjøre jobben sin, sier Mørk til NRK.

«I sjokk, satt ut og oppgitt»

Søndag morgen norsk tid var hun godt fornøyd med den knusende seieren over Sverige. Norge tar med seg bronsen hjem fra OL i Tokyo, og Mørk storspilte og scoret åtte mål.

FINALEN GLAPP: Nora Mørk (høyre) ser på at damene som representerer Den russiske olympiske komité tar seiersdansen etter semifinalen fredag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Men i halvannet døgn har fokuset handlet om noe annet enn hennes prestasjoner på håndballbanen.

For Norges store stjerne var blant spillerne som gikk i bresjen og hardest ut i sin kritikk av dommerne fra semifinaletapet mot ROK (Russiske olympiske komité) fredag.

Mørk hevdet hun var i sjokk, satt ut og oppgitt over dømmingen i kampen som kostet det norske laget en plass i OL-finalen mot Frankrike. Hun antydet at kamplederne fratok henne drømmen hun hadde jobbet hardt for.

Ekspertene mener Mørk & co. bommet

Men hun fikk raskt svar fra ekspertene.

De felte en nådeløs dom over Mørk og lagvenninnenes forklaring på hvorfor det gikk galt.

Discovery-ekspert Ole Gustad Gjekstad mente de norske jentene «var på bærtur» da de forsøkte å forklare det sviende tapet. Tidligere toppdommer Kjersti Arntzen mente dommerkritikken var pinlig. NRK-ekspert Håvard Tvedten mente de norske spillerne bare kunne skylde seg selv for at det gikk som det gikk.

– Vi kaller en spade for en spade

BAMSEKLEM: Thorir Hergeirsson og Nora Mørk var godt fornøyd med bronsemedaljer i Tokyo søndag. Foto: Lise Åserud / NTB

En som også kjente på stor skuffelse, og som i tillegg kritiserte dommerne sist fredag, var landslagssjef Thorir Hergeirsson. Han hadde allerede uttalt at han mente kritikken mot dommerne, blant annet fra Mørk, gikk over streken og ikke var innafor.

Søndag var han klar på at 30-åringen viste vei mot svenskene. På spørsmål om han har snakket om hvordan hun skal omstille fra skuffelsen fredag, svarer han slik:

– Vi prater sammen. Vi ble veldig fort ferdige med denne saken. Vi kaller en spade for en spade, vi to. En åpen og ærlig prat og er ferdig med saken fort. Det var vi ferdig med relativt raskt, sier han til NRK.

Camilla Herrem har egentlig ingen kommentar til kritikken laget fikk for reaksjonen etter semifinalen.

– Det ble sikkert mye frustrasjon og sånn, men alt i alt så handler det egentlig bare om oss selv.

«Tilgir ikke meg selv»

På håndballbanen var det i hvert fall tydelig at det vonde tapet i semifinalen var glemt. Mørk var gnistrende god mot Sverige. Sammen med Kari Brattset Dale ble hun Norges toppscorer i kampen om bronsen, og med totalt 52 mål kan hun bli OLs mestscorende.

Hun forteller at hun ennå ikke har kjent på skuffelsen over å tape semifinalen, den får heller for alvor komme senere. Til det var kampen om bronsen for viktig.

STORSPILTE: Nora Mørk, her etter en scoring underveis i kampen mot Sverige. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg sa til jentene at «jeg tilgir ikke meg selv om jeg kommer hjem med en fjerdeplass. Det er bare å glemme». Jeg skal ikke bruke hele livet mitt med å komme hjem med ingenting og være så mye borte fra familie og venner. Jeg er veldig, veldig stolt, sier Mørk.

At de avslutter mesterskapet på denne måten, svarer hun slik på:

– Det er littegrann bittert. Vi slipper skuldrene ned. Vi jobber steinbra i forsvarer og agerer på hva som skjer i stedet for å bli avventende. Det viser hvor gode vi kan være. Men vi var dessverre ikke best da det gjaldt som mest. Det er bittersøtt, men jeg er veldig stolt over hvordan vi kommer tilbake.