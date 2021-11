Det norske landslaget forbereder seg til VM i Spania i desember. Der må de klare seg uten landslagsprofil Stine Skogrand (28) - som tidligere denne måneden kunne avsløre at hun er gravid og venter sitt andre barn med herrelandslagets Eivind Tangen.

Dermed mister Norge en sentral brikke i jakten på VM-gull og revansje etter OL-bronsen i sommer.

– Først og fremst er vi veldig glad på «Skogs» (Skogrands) vegne. Vi kommer til å savne henne i gruppa spesielt. Hun er en terrier som vi har brukt masse bakover og har hatt veldig behov for, sier landslagskollega Nora Mørk til NRK.

– Kommer i tospann

Skogrand har de siste årene vært sentral i laget til landslagssjef Thorir Hergeirsson - spesielt bakover på banen.

Kantspilleren, som til daglig spiller i danske Herning-Ikast, har bekledd flere roller i forsvarsspillet til Norge i flere mesterskap på rad. Ofte har man sett Skogrand og Mørk (høyreback) bytte plass i forsvarsspillet, hvor Skogrand har gått inn som en høyre toer, mens Mørk har blitt plassert ute på kanten.

– Hun har jo vokta den høyre toeren i mange mesterskap. Hun er min bedre halvdel - vi kommer jo i litt tospann, sier Mørk om lagvenninnen.

Den nybakte Esbjerg-spilleren mener flere nå må ta ansvar i Skogrands fravær.

– Jeg må kanskje spille litt mer bakover i perioder, hvor jeg skal prøve å gjøre en god jobb. Vi må supplere hverandre og forsøke å gjøre det like bra som «Skog» ville gjort, sier Mørk.

NRKs håndballekspert Geir Oustorp mener at Norge kommer til å legge merke til kantspillerens fravær.

– Jeg synes det er et tap, fordi i den posisjonen var hun tiltenkt den rollen hun har hatt de siste mesterskapene. De har hatt bytter inn i midten. Nå har de kontroll på det som skjer i midten, men nå må vi kanskje ha et bytte mellom forsvar og angrep der Skogrand stod, for at forsvaret skal være på det nivået med Skogrand, sier han.

LAGVENNINNER: Stine Skogrand og Nora Mørk her utenfor banen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Ikke funnet erstatter

Landslagssjef Hergeirsson mener de har mistet en god spiller i Skogrand før VM, men er først og fremst glad på elevens vegne.

– Det er naturen som kaller. Det stort og flott og ingen selvfølgelighet, så dette gledes vi over, sier islendingen.

NØKKELSPILLER: Stine Skogrand har vært sentral i laget til Thorir Hergeirsson. Foto: Vidar Ruud / NTB

Hergeirsson har foreløpig ikke kalt inn noen erstatter for kantspilleren. Landslagssjefen sier de vil ta valget på søndag, etter at rekruttlandslaget har spilt ferdig sine kamper i landslagsturneringen i Tsjekkia.

– Vi mister en veldig god og anvendelig spiller som kan løse mange roller og har gjort det med bravur de siste mesterskapene.

– Samtidig er det sånn at når én er borte, så er det andre som får muligheten. Det blir annerledes, men det kan bli annerledes på en god måte. De skal kunne løse den biten. Vi får se hvem vi velger å supplere med, sånn at vi blir 18 til VM, sier han videre og påpeker også at det bare finnes én Stine Skogrand som ikke blir lett å erstatte.

Oustorp tror Malin Aune eller Emilie Hovden kan være akutelle kandidater for VM-troppen, siden de bare har én høyrekant i laget med Marit Røsberg Jacobsen.

– Der må det komme inn en. Men det er flere som kan ta den posisjonen i forsvar. Det skal bli spennende å se, og Veronica Kristiansen er en spiller som kan ta den posisjonen, selv om hun ikke i utgangspunktet er høyreback. Kanskje hun får en viktigere posisjon der når Skogrand er borte.

VM starter 1. desember. For første gang er 32 lag med. Norge møter Kasakhstan, Iran og Romania i gruppespillet.