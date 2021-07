Svensk dobbeltseier i diskos

Sverige tok sine to første medaljer under lekene i Tokyo i herrenes diskoskonkurranse. Storfavoritt Daniel Ståhl sikret gullet med et kast på 68.90, mens treningskamerat Simon Pettersson sikret seg sølvet.

– Jeg elsker landet mitt, jeg er en svensk viking!, skrek Daniel Ståhl da gullet var klart.

Østerriske Lukas Weisshaidinger tok bronsen. Ola Stunes Isene ble nummer tolv og sist i finalen.