Morgan om Johaug-saken: – Den er veldig spesiell

Morgan tar en kort pause fra de siste, hektiske forberedelsene på Hotel de la Paix, som ligger en drøy kilometer unna «CAS-slottet» i Lausanne.

FORKLARER SEG: Her er Therese Johaug på vei inn til hotellet mandag ettermiddag. Skistjernen ønsker ikke å kommentere saken før etter CAS-høringen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Med grå hettegenser kommer Morgan ut fra hotellet med advokatkollegene Christian Hjort, Mikkel Toft Gimse og Johaug-manager Jørn Ernst.

Morgan forteller at han som regel ikke lar seg intervjue om en sak i forkant av en behandling, men engelskmannen gjør et unntak så lenge spørsmålene ikke er for spesifikke.

– Reversert

Advokaten mener den positive prøven for bruk av leppekremen Trofodermin er spesiell i seg selv, men han mener saken også skiller seg ut rent juridisk og akademisk.

– Utøvere er jo alltid kritisert for ikke å ha sjekket med leger, og her har en utøver gjort akkurat det legen ba om. Likevel er utøveren i denne situasjonen, sier Morgan til NRK.

– Men motargumentet er jo at Johaug burde gjort mer utover å ha sjekket med lege?

– Det er jo ofte motsatt: utøvere kommer i trøbbel etter å ha sjekket selv. Utøvere er ikke eksperter eller leger, og i de fleste tilfellene er utøveren i trøbbel fordi den ikke sjekket med en lege eller noen som har mer ekspertise. Her er det reversert, sier Morgan.

PARTNERE: Her diskuterer Mike Morgan (t.v.) og Christian Hjort i parken utenfor hotellet i Lausanne. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Når NRK trekker frem at det er en rekke nettsider og apper som ville avslørt innholdet, svarer advokaten:

– Du vil finne mange saker der utøverne gjorde akkurat dét, men som ikke fant stoffet, sjekket feil eller brukte feil liste. Der blir jo spørsmålet hvorfor utøveren ikke sjekket med lege eller noen mer erfarne, sier Morgan.

– Prøve å være rolig

Johaug-teamet er forberedt på at Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil argumentere langs samme linjer som Antidoping Norge gjorde under høringen i NIFs domsutvalg, og FIS vil blant annet være opptatt av den mye omtalte dopingadvarselen.

«FREDENS HOTELL»: Her gjør Therese Johaug og advokatene de siste forberedelsene. Foto: Sindre Murtnes / NRK

FIS har lagt ned påstand om at utestengelsen på 13 måneder bør bli «reasonably extended» eller rimelig forlenget.

Samtidig har Johaug-advokatene levert en motanke slik at de kan argumentere for full frifinnelse også i CAS.

– Hvis vi ikke trodde det var juridisk mulig, ville vi ikke prøvd det. Men det er opp til panelet, sier Morgan om påstanden.

– Hvordan forbereder dere nå Johaug på CAS-høringen?

– Vi kan forklare hvordan prosessen normalt er. Hun kan bare fortelle sannheten. Faktaene hjelper saken, som er veldig spesiell. Vi kan bare be henne prøve å være rolig, svare sant og resten vil være opp til advokatene og panelet, sier Morgan.

Advokat Hjort opplyser at Johaug ikke vil gi en fri forklaring siden faktumet er etablert, men langrennsstjernen vil svare på spørsmål fra partene.

CAS-høringen starter klokken 09.30 tirsdag.