Zlatan kan få lang pause

Zlatan Ibrahimovic har pådratt seg en lårskade og kan gå glipp av åttedelsfinalen i europaligaen mot Manchester United, melder en rekke medier.

De italienske storavisene La Gazetta dello Sport og Corriere dello Sport hevder begge å ha kjennskap til Zlatans skadestatus. Det samme gjør Sky Italia.

Ibrahimovic ble byttet ut etter 56 minutter i kampen mot Roma søndag.

Nå meldes det om at svensken står foran et flere uker langt skadefravær. Rapportene tyder på at skaden skal undersøkes på nytt om ti dager.